La Fortitudo sbanda nel big match contro Pesaro: arriva il secondo ko consecutivo

Bologna, 16 febbraio 2025 – Scenografia da serie A, con i fasti, le ambizioni e i decibel di un altro livello, ma la Fortitudo soffre di ansia da prestazione e alza una brutta bandiera bianca nel big match contro Pesaro 70-71, incappando così nella seconda sconfitta consecutiva dopo lo stop di Brindisi. Mercoledì alle 20,30 sulla strada dei biancoblù di coach Caja arriva il turno infrasettimanale sul campo di Torino.

La cronaca

In un PalaDozza tutto esaurito e stretto nel ricordo di Gary ‘Baron’ Schull a vent’anni dalla scomparsa, e dopo aver coronato Freeman miglior straniero del mese di gennaio con una targa della Lnp, si passa al campo. Con una Effe (con Vencato debilitato per risentimento inguinale) subito aggressiva in attacco, grazie alla possenza di Freeman e alle triple di Mian, e totale nella metà campo difensiva (16-6 e time-out Leka al 5’).

Pesaro però si ridesta prontamente e, complice la minor lucidità in attacco di Bologna e due palle perse di Freeman (fallo in attacco e infrazione di 3 secondi), firma in contropiede lo 0-8 che ricuce lo strappo iniziale con Ahmad e Maretto (16-14). Libero di Zanotti, appoggio in solitaria di Imbrò e i biancorossi prendono le redini del match a 38” dalla prima sirena, con Caja costretto al time-out. Grazie alla schiacciata di King si va al primo riposo 16-19 (0-13 il break pesarese). Dopo i liberi di King del +5, a disincagliare finalmente Bologna arrivano gli appoggi di Cusin e Fantinelli, che danno una boccata di ossigeno ai padroni di casa, passati a zona per allontanare Pesaro dall’area: ma è un fuoco di paglia, con Pesaro che sbilancia e squarcia la difesa con Ahmed, bravo a fare 20-28 in un minuto.

La Effe perde nerbo su entrambi i fronti, Zanotti scrive +9, poi una fragorosa reazione d’orgoglio: Panni, Freeman e Thomas impattano a gran velocità (32-32) facendo detonare il PalaDozza. Tripla fuori ritmo di Imbrò, erroraccio di Thomas e liberi di Zanotti: il primo tempo va in archivio 34-40.

Tutto un altro piglio quello dei biancoblù nelle prime battute del terzo quarto, col bombardamento di Mian e Bolpin che in appena due giri di cronometro fanno 42-42 e alzano sensibilmente i decibel del ‘Madison’. Nello sconcerto di tutti Bolpin e Fantinelli escono dai giochi per via dei loro quarti falli personali e Bologna perde due fari assoluti. Le due triple di Mian, nel mare magnum di errori offensivi, cercano di tenere a galla la Effe (48-49), ma la schiacciata di Ahmad e la tripla di Petrovic tengono Pesaro a +5. Coach Caja è costretto allora a pescare Vencato, debilitato dal risentimento inguinale, che si fa carico della squadra nel momento di massima emergenza e cambia il passo: 4/6 ai liberi, tripla allo scadere di Panni e terza frazione in archivio 55-55.

Rubata di Panni sulla rimessa, appoggio e tripla che valgono il primo vantaggio da tempo immemore: il PalaDozza si fa bolgia (60-55) a 7’ dalla fine. Pesaro risponde subito con la tripla di Ahmad e il 5-0 di King ritrovando il vantaggio, replica di Mian con due triple e a 120” dalla fine è +5 per la Effe. Si gioca di nervi e col cronometro: errore frettoloso di Thomas, schiacciata e tripla di King a 12” dalla fine (70-71). All’Aquila serve un’avemaria: errore di Aradori.

Il tabellino

Fortitudo-Pesaro 70-71

Flats Service Fortitudo Bologna: Thomas 4, Bonfiglioli, Vencato 6, Aradori, Battistini, Bolpin 4, Panni 13, Cusin 2, Mian 23, Fantinelli 11, Freeman 7. All. Caja. Carpegna Prosciutto Pesaro: Petrovic 4, Cornis, Maretto 7, Imbrò 5, De Laurentis, King 21, Bucarelli 1, Lombardi, Zanotti 12, Ahmad 21. All. Leka.

Arbitri: Ursi, Moretti e Gerosa.

Note: parziali 16-19; 34-40; 55-55.

Tiri da due: Fortitudo 14/34; Pesaro 14/23. Tiri da tre: 11/29; 8/33. Tiri liberi: 9/14; 19/22. Rimbalzi: 42; 30.