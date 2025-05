Finalmente Fortitudo: Bologna ai playoff contro Cantù

Bologna, 6 maggio 2025 – Finalmente Fortitudo, finalmente playoff. Si mette il suo vestito più elegante Bologna, che davanti ai 4600 dei PalaDozza piega Pesaro 94-85 nel secondo turno dei play-in di A2 e dopo un finale di stagione travagliato approda ai quarti di finale: sulla strada dei biancoblù arriva Cantù, terza classificata al termine della regular season. Si inizierà questo fine settimana in Brianza per le prime due sfide della serie.

La cronaca

Stoppata frontale di Gabriel su Ahmad, contropiede e tripla dell’americano: la partenza della Effe è onda d’urto che fa tutt’uno coi decibel del ‘Madison’, ma è un fuoco di paglia che si brucia con lo 0-5 di Lombardi, che fa pari e patta in mezzo giro di cronometro (10-10). Bologna alza allora i giri in difesa e, passando dalle mani di capitan Fantinelli (5 assist nel primo quarto), trova con Freeman, Gabriel, Aradori e Panni il devastante break di 17-2 che dà il +16, l’inerzia e il fuoco negli occhi. Con Pesaro alla deriva Petrovic dà un timido segnale di vita ai suoi, Vencato fa +17, prima della persa di Aradori e della tripla di Ahmad che vale il 32-18 alla prima sirena.

Assoli in area di King e Petrovic, fallo tecnico per proteste a Fantinelli e contro-parziale biancorosso che allerta coach Caja, costretto al time-out: la Effe dissipa lo smalto difensivo dei primi 10’, Pesaro prende fiducia e fa -7 grazie allo step back di Maretto, condito da un tiro libero aggiuntivo.

Poi finalmente lo squillo dei padroni di casa, che con le triple ravvicinate di Gabriel e Bolpin riapre la forbice rimettendo le mani sul manubrio del match (49-36). A riporre in cornice il primo tempo biancoblù è Gabriel (22 punti 20’), che dalla lunetta fa 56-42 e manda tutti alla pausa lunga.

A questo punto la Effe si riveste da primo quarto, pur perdendo Vencato per infortunio al ginocchio: Fantinelli vede, Freeman provvede e Bolpin ci mette l’asso di briscola annullando i marchigiani (65-49). Panni firma il massimo vantaggio (+18), poi si spegne l’interruttore di Bologna, quanto basta per consentire ad Ahmad e Zanotti di caricarsi letteralmente tutta la squadra sulle spalle e trovare il -9. Liberi di Aradori e a 10’ dalla fine è 75-64.

Imbrò esce dai giochi per un tecnico a gioco fermo e l’ultima frazione si apre coi liberi di Aradori che danno il +13 alla Fortitudo: ma Pesaro non resta a guardare e col solito Ahmad rammenda fino al -8 con 6’ ancora da giocare. Gabriel scrive 30, la Effe +11 e a 2’ dalla quarta sirena è già iniziato il canto di festa. Quello consapevole che i playoff sono arrivati non senza fatica: ma che forse adesso inizia il bello.

Il tabellino

Fortitudo 94 Pesaro 85 Flats Service Fortitudo Bologna: Ferrucci Morandi ne, Bonfiglioli ne, Vencato 4, Aradori 6, Gabriel 30, Battistini ne, Bolpin 6, Panni 5, Cusin 2, Mian 11, Fantinelli 8, Freeman 22. All. Caja. Carpegna Prosciutto Pesaro: Petrovic 14, Cornis, Maretto 8, Imbrò, De Laurentis 4, King 4, Bucarelli 13, Lombardi 7, Zanotti 9, Ahmad 26. All. Leka. Arbitri: Cassina, Miniati, Attard. Note: parziali 32-18; 56-42; 54-39. Tiri da due: Fortitudo 15/32; Pesaro 18/24. Tiri da tre: 15/33; 9/34. Tiri liberi: 19/20; 22/30. Rimbalzi: 37; 30.