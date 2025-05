Fortitudo-Pesaro: sfida decisiva al PalaDozza per i playoff

Finalmente si fa sul serio. A dieci giorni dall’ultima sfida a Livorno la Fortitudo è pronta a tornare in campo. Domani si gioca il secondo e decisivo turno dei play in. Alle 20,30 al PalaDozza, la formazione di Attilio Caja ospiterà Pesaro nella sfida che porterà la vincente a sfidare Cantù nel quarto di finale. La stagione di Fortitudo e Pesaro si decide in 40’. Chi vince resta, chi perde chiude, in maniera fallimentare.

Considerazione che vale tanto per la Flats Service quanto per la Pesaro partite per fare meglio. Quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare, le possibilità di appelli sono finiti e con essi i giustificabili e legittimi alibi. Guardando in casa Fortitudo è stata una stagione decisamente sfortunata sotto il profilo degli infortuni, con tanti giocatori coinvolti e costretti a lungo a rimanere ai box. La società del presidente Stefano Tedeschi ha provato a metterci rimedio cammin facendo tornando sul mercato con alterne fortune, Menalo e Thomas per motivi diversi non sono state aggiunte utili, decisamente diversa la questione Luca Vencato, con il play bresciano ottima alternativa di Fantinelli. Adesso siamo al momento decisivo, coach Caja ha recuperato quasi tutti i suoi effetti, visto che l’unico assente è Gherardo Sabatini, anche se deve gestire un gruppo non giovanissimo e con qualche elemento che ha confermato un certo ’mal di pancia’.

Pro e contro per la sfida di domani? La Fortitudo ha dalla sua il fatto di aver come detto recuperato gran parte dei giocatori e che, visto il rinvio della sfida ha potuto inserirli con qualche giorno in più a disposizione. A questo va aggiunto il fattore PalaDozza. Giocare una sfida secca davanti al proprio pubblico, da oggi biglietti in libera vendita dopo la prelazione dei giorni scorsi riservata agli abbonati, è una spinta ulteriore per Fantinelli e compagni che nelle 19 sfide giocate al Madison di piazza Azzarita sono arrivate 4 sconfitte due delle quali con Cividale e Rimini negli ultimi appuntamenti casalinghi.

Delle altre due sconfitte una è arrivata al supplementare con Torino e infine l’ultima con Pesaro. I contro della sfida con i marchigiani sono proprio i precedenti con i biancorossi che si sono imposti sia nel confronto della Vitrifrigo Arena, il 29 dicembre scorso 82-61 e la seconda al PalaDozza il 16 febbraio sul 70-71 con la tripla nel finale di King.