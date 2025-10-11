Fortitudo Pesaro, una classica da tutto esaurito

Bologna, 11 ottobre 2025 - Partiamo dal concetto che Fortitudo-Pesaro non è e non sarà mai una sfida come tutte le altre. La grande rivalità tra le due realtà, soprattutto in termini di tifoserie, mette sempre quel qualcosa in più ad un confronto che è una classica della pallacanestro italiana e che, visto il seguito di entrambe, meriterebbe di essere giocata ad altri piani e non certo in A2. Domani alle 18 per l’ennesimo scontro tra bolognesi e marchigiani, il PalaDozza registra già il tutto esaurito con i biglietti andati letteralmente a ruba nelle ultime giornate, tanto che la Effe ha già ufficializzato il soldout per il confronto. Una sfida che unisce tradizione, incroci passati e recenti, l’ultimo in ordine di tempo quello che ai primi di settembre ha portato Matteo Imbrò in biancoblù dopo la sua, non positivissima, esperienza sull’Adriatico. Due squadre che nonostante i rispettivi problemi fisici arrivano al confronto in un buon momento. La Fortitudo è recide da 3 vittorie consecutive, Pesaro, che in settimana recupera con Bergamo da 2. QUI FORTITUDO - Attilio Caja (ex della sfida) deve fare ancora a meno di Valerio Mazzola (altro ex), Simon Anumba e ovviamente Lorenzo Benvenuti, e deve fare i conti con le condizioni non perfette di Matteo Imbrò infortunatosi domenica scorsa con Cividale e che in ogni caso ha stretto i denti ed è sceso in campo mercoledì a Treviglio con l’Urania Milano. “Partita sicuramente importantissima per tanti fattori, per noi, per la classifica, per lo scontro diretto, per accrescere la nostra fiducia - sottolinea alla vigilia del confronto Vincenzo Guaiana - vincere ci permetterebbe di cavalcare l'onda e portarci ancora più avanti. Stiamo affrontando questa settimana corta cercando di stare il più concentrati possibile, e siamo pronti per una gara tosta”. QUI PESARO - Coach Spiro Leka deve rinunciare al suo americano Kay Felder Mentre Octavio Maretto dopo l’infortunio, frattura composta delle ossa nasali riportato nella trasferta di Roseto giocherà con una maschera protettiva. “Ci attende una sfida intensa, su un campo storicamente ribollente di tifo. Sarà una sfida emozionante, come tutti i confronti tra Effe e VL, nel segno della tradizione della pallacanestro italiana - conferma Leka - La vittoria ottenuta a Roseto ci dà fiducia in vista di domenica, quando sfideremo una formazione molto forte ed esperta. Dovremo essere ‘freddi’ e rispettare il piano partita. Andiamo a Bologna per regalare un’altra soddisfazione al pubblico pesarese che ci segue sempre”. ARBITRI - Direzione di gara affidata al trio Salustri, Almerigogna e Coraggio.

RADIO & TV - Diretta streaming su LNP Pass, radiofonica su Radio Sanluchino e audiocronaca live su Canale 88.

LE ALTRE GARE - Avellino-Brindisi, Roseto-Cremona, Ruvo di Puglia-Pistoia, Forlì-Cividale, Torino-Livorno, Bergamo-Urania Milano, Mestre-Rimini, Rieti-Cento, Scafati-Verona.

LA CLASSIFICA - Libertas Livorno, Sebastiani Rieti, Fortitudo Bologna, Mestre, Verona e Brindisi 6, Bergamo, Pesaro, Pistoia, Torino, Rimini, Avellino, Scafati e Cento 4, Cremona, Urania Milano, Roseto, Cividale e Forlì 2, Ruvo di Puglia 0.