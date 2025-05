Fortitudo: Preparativi per la Stagione 2025-26 tra Supercoppa e Campionato A2

In attesa dei primi movimenti di mercato, la Fortitudo fa le carte a quella che sarà la prossima stagione. La Fip ha diramata le direttive organizzative, con date e formule. La stagione Fortitudo inizierà nel weekend del 13 e 14 settembre con la Final Four di Supercoppa – sede ancora da decidere – e a cui la formazione biancoblù parteciperà come vincente del 2024. Per la rinnovata Effe di Attilio Caja sarà l’occasione per misurarsi con le rivali più accreditate.

Il campionato, tanto atteso dalla Fortitudo, sarà in tutto e per tutto similare a quello che è stato quest’anno. Girone unico a 20 squadre, con 38 partite di stagione regolare, al termine della quale la prima classificata sarà promossa direttamente in A. Come quest’anno le squadre classificate dalla seconda alla settima posizione accederanno ai playoff, quelle dall’ottava alla tredicesima invece passeranno ai playin con ottava e nona che entreranno in gioco nel secondo turno. Tutto confermato con le due squadre che passeranno le forche caudine dei playin che accederanno ai playoff, che rimangono al meglio delle 5 partite. Nelle zone basse della classifica, anche se questo tutti si augurano non riguardi la Fortitudo, la ventesima classificata retrocede in B, mentre dalla sedicesima alla diciannovesima si sfidano nei playout che porteranno altri due club alla retrocessione.

A livello di date la serie A2 prenderà il via il 21 settembre e si concluderà il 26 aprile. La giornata conclusiva del girone di andata terminerà in concomitanza con la chiusura del 2025, vale a dire domenica 28 dicembre, mentre il ritorno prenderà il via domenica 4 gennaio.

Si gioca il sabato o la domenica a seconda del calendario, delle eventuali dirette tv e delle scelte societarie, col calendario ancora da definire visto che la stagione è ancora in corsa, ma nelle direttive organizzative annuali sono previsti 8 turni infrasettimanali, 4 nel girone di andata e altrettanti in quello di ritorno. Il via ai playin, salvo eventuali correzioni in corso da parte degli organi competenti, come successo quest’anno con tanto di caso per far giocare Pesaro-Torino, è previsto per giovedì 30 aprile, poi da venerdì 8 maggio l’avvio dei playoff con i quarti di finale e esattamente un mese dopo, l’8 giugno, la finalissima promozione.

Fatte le date della stagione, adesso si dovrà fare la Fortitudo del 2025-26 che al momento sembra prevedere la permanenza solo di Matteo Fantinelli e Riccardo Bolpin, entrambi sotto contratto, e che nel caso potrebbe aprire uno spiraglio di riconferma più a Fabio Mian che a tutti gli altri. Infine la Coppa Italia dove non cambia il format della Final Four. Sede ancora da decidere, alla competizione parteciperanno le prime quattro squadre classificate (oltre alle 4 di serie B, prime due di ognuno dei due gironi) del girone di andata di serie A2. Il secondo trofeo della stagione sarà assegnato dal 13 al 15 marzo, con le semifinali in programma il venerdì e la finalissima di serie A2 la domenica a chiusura dell’evento.