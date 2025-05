Fortitudo: prestazioni altalenanti dei giocatori nella partita di basket

Bonfiglioli 6 (in 2’ 0/1 da tre) Pochi minuti nel finale.

Aradori 6,5 (in 30’ 5/10 da due, 5/9 da tre, 7 rimbalzi, 2 recuperate) Offensivamente prestazione molto positiva, ma difensivamente fatica a tenere il passo degli avversari.

Gabriel 4 (in 26’ 2/7 da due, 1/4 da tre, 5 rimbalzi, una recuperata) Completamente assente dal match. Appena due punti in un primo tempo che dire anonimo è quasi un complimento. Nella ripresa ci mette anche un atteggiamento censurabile.

Battistini 6 (in 2’) Pochi minuti a buoi ormai scappati.

Bolpin 5 (in 35’ 1/4 da tre, 3 rimbalzi, 2 recuperate, una persa, 2 assist) Da apprezzare sicuramente il grande impegno. Ci mette tanta difesa e una bella tripla nel primo tempo ma non basta.

Panni 5 (in 9’ 0/2 da due, 0/1 da tre, una persa, 2 assist) Primo giro senza incidere. Nella ripresa fa poco altro, ma la dedizione gli va sicuramente riconosciuta.

Cusin 6 (in 18’ 1/3 da due, 3 rimbalzi, una persa) Con Freeman in serata no, gli viene chiesto un maggiore impegno e lui risponde bene, con esperienza e qualità. Peccato i falli che lo limitano.

Mian 6,5 (in 23’ 1/3 da due, 2/4 da tre, 4/4 ai liberi, 2 rimbalzi, 2 perse) Se la Fortitudo rimane in partita nel primo tempo lo deve sopratutto a lui. Torna l’eccellente stoccatore di buona parte della stagione, ma purtroppo i compagni non lo assistono.

Fantinelli 6 (in 32’ 2/3 da due, 0/1 da tre, 4/5 ai liberi, 4 rimbalzi, una recuperata, 3 perse, 10 assist, 2 stoppate) Stoico. Da tutto in attacco dove smazza assist e si rende utile al tiro, ma anche in difesa e a rimbalzo. E’ l’ultimo ad arrendersi.

Freeman 4 (in 20’ 2/6 da due, 2/2 ai liberi, 2 rimbalzi, 4 perse) Giornata nerissima per lui. Assolutamente negativo, una delle peggiori prove da quando alla Effe.

Sabatini 6 (in 2’ 0/1 da tre, un rimbalzo, una persa, un assist) Si rivede in campo ed è l’unica vera bella notizia di giornata in casa Fortitudo.

Filippo Mazzoni