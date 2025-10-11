Fortitudo, primato e tutto esaurito. Torna la storica rivalità con Pesaro

Un giorno di preparazione alle spalle e oggi è già tempo di rifinitura per la Fortitudo. Domani alle 18, la Effe torna in campo per affrontare nella quinta giornata di campionato la rivale storica Pesaro. Per l’occasione esaurite le curve Schull e Calori e i distanti Azzarita e Graziano.

Confronto tutto da gustare quello tra la Fortitudo e i marchigiani, in una sfida che alla storica rivalità tra le due squadre, aggiunge interessanti motivi di classifica. Le tre vittorie consecutive hanno portato la Flats Service ad attestarsi nel gruppo di sei squadre che guidano la classifica di una serie A2 equilibrata.

Un gradino più giù, ma con una sfida quella con Bergamo da recuperare, si attesta la Victoria Libertas che dopo la sconfitta all’esordio in casa con Livorno ha infilato due vittorie con le neopromosse Ruvo di Puglia e Roseto. Avversario da rispettare, ma non da temere per una Fortitudo che nonostante la problematica infermeria sembra essere sulla strada giusta. Una Effe molto diversa da quella disegnata in estate dalla coppia Caja-Portaluppi. Ci si attendeva una squadra tutta lacrime e sudore, invece ecco che le prime quattro giornate ha messo sin mostra una Fortitudo a cui piace giocare a ritmi alti e che segna tanti punti (91,3) tanto da essere il primo attacco del campionato.

Un dato che non si spiega con i due supplementari giocati, ma che conferma come dopo l’infortunio di Benvenuti e l’arrivo di Imbrò la Fortitudo giocoforza abbia cambiato pelle. Più leggera, più perimetrale, oltretutto adesso che mancano anche Anumba e Mazzola, più incline al tiro dalla lunga distanza piuttosto che al gioco sottocanestro, la Fortitudo ha ritrovato un equilibrio diverso, ma altrettanto efficace. Miglior attacco, ma in effetti difesa da registrare visti i tanti, forse troppi, punti incassati da Matteo Fantinelli e compagni. Domani potrebbe essere una sfida ancora una volta diversa viste le caratteristiche di Pesaro, con coach Attilio Caja che si augura di avere la conferma dell’eccellente momento del marchigiano Samuele Moretti e di trovare finalmente ottime risposte da Matteo Imbrò, l’ex del confronto che forse ha qualche motivo di rivalsa. Il resto in casa Fortitudo lo porteranno le certezze che dà la coppia di stranieri Moore-Sorokas, la regia sempre efficace di Fantinelli, da rivalutare in questi giorni la sua caviglia destra, e Della Rosa, la qualità balistica di Sarto, la grinta di Guaiana.

Le altre gare: Avellino-Brindisi, Roseto-Cremona, Ruvo di Puglia-Pistoia, Forlì-Cividale, Torino-Livorno, Bergamo-Urania Milano, Mestre-Rimini, Rieti-Cento, Scafati-Verona.

La classifica: Libertas Livorno, Sebastiani Rieti, Fortitudo Bologna, Mestre, Verona e Brindisi 6, Bergamo, Pesaro, Pistoia, Torino, Rimini, Avellino, Scafati e Cento 4, Cremona, Urania Milano, Roseto, Cividale e Forlì 2, Ruvo di Puglia 0.