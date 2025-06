Fortitudo pronta ad ufficializzare Lorenzo Benvenuti e Gianluca Della Rosa

Questione di ore e la Fortitudo ufficializzerà Lorenzo Benvenuti. Manca solo il comunicato della società, ma da ieri il centro toscano ha salutato la Benedetto XIV Cento, formazione in cui ha militato nelle ultime 2 stagioni, e adesso è pronto ad approdare alla società del presidente Stefano Tedeschi. "Grazie Lorenzo, Combattente instancabile, protagonista della storica salvezza che ci permetterà di giocare ancora la seria A2. La Benedetto XIV ti saluta e ti ringrazia per i risultati costruiti in questi due anni di collaborazione, augurandogli il meglio per il prosieguo della carriera professionale", recitava il comunicato di Cento, primo passaggio verso l’ufficializzazione, in canotta biancoblù del lungo nativo di Firenze.

Vicinissima e anche in questo caso la situazione andrà a districarsi nei prossimi giorni, l’annuncio anche di Gianluca Della Rosa, capitano e giocatore simbolo di Pistoia. Altro toscano, altro capitano dalla squadra da cui proviene, anche Della Rosa, nonostante il fratello Tommaso sia stato ufficializzato capo allenatore a Pistoia, ha già trovato l’accordo con la Effe. Nell’uno e nell’altro caso i giocatori devono far valere una clausola rescissoria dal proprio contratto per poi essere ufficializzati con la Effe. Giusto qualche giorno, come tempi tecnici da rispetta, come ricordava lunedì in conferenza stampa Flavio Portaluppi che sta continuando a lavorare incessantemente con Attilio Caja nella costruzione della squadra per la prossima stagione.

Si inizia a guardare sul mercato americano, ma al momento le priorità sono ancora per quello italiano, povero di giocatori e di talenti e dove chi si libera lo fa facendosi pagare a peso d’oro. Intanto lunedì in contemporanea alla presentazione di Portaluppi alla trasmissione Sport Club, in onda su E-tv è tornato a parlare Davide Malaguti, attuale socio di maggioranza della Sporting Fortitudo, società controllante del Mondo Fortitudo. "C’è stato un aumento di capitale, ho avuto un incontro e ho chiesto di salire alla maggioranza, non mi è stato permesso ed è un mio diritto non versare l’altra parte – sottolinea Malaguti –. Non è vero che lascio, ma diluisco le mie quote che sono ora al 33 per cento; lascio andare avanti gli altri soci che spero facciano bene. Davanti al diniego del 51 per cento, non sono più interessato a questi ragionamenti. Andrò al 21 o al 25 per cento; fino a quando non cambieranno le cose rimango l’azionista di maggioranza, il presidente della Sporting, e ho diritto e dovere di dare delucidazioni riguardo al mio pensiero e ai miei denari". Malaguti conferma di aver fatto una valutazione del marchio Fortitudo. "E’ stata presentata pochi giorni fa al Cda, a Battelli e Baldi, uno studio approfondito, un lavoro molto bello. A breve convocherò una assemblea dei soci per capire quali sono i valori in gioco. Ora cosa capiterà? Dalle guerre nessuno esce vincente, e io non ho intenzione di farne. Bisogna rispettare la Fortitudo e fare in modo che la dirigenza che uscirà dopo gli aumenti di capitale possa lavorare bene. Spero venga fatta una squadra che ambisca alla promozione".

