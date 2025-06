Fortitudo: Ricapitalizzazione e Ambizioni di Promozione in Serie A

Società, mercato, management la Fortitudo apre la prima settimana di giugno con tanti argomenti importanti sul proprio tavolo. Iniziamo dal fronte societario. Dopo la decisione di non ricapitalizzare da parte di Davide Malaguti (e di Pietro Basciano), adesso la Fortitudo è in attesa delle mosse da parte dei soci che hanno venti giorni per manifestare il proprio interesse per alzare la loro percentuale di quote e completare la ricapitalizzazione necessaria.

Quello che appare evidente dopo le ultime mosse societarie è il rafforzamento dell’asse Stefano Tedeschi-Matteo Gentilini. I due soci stanno facendo passi comuni importanti per dare sicurezza e stabilità a una Fortitudo che quest’anno partirà con rinnovate ambizioni di promozione. Inizia il terzo anno di presidenza Tedeschi, con la società biancoblù che punta a conquistarsi un posto in serie A.

Il lotto delle avversarie della prossima A2 sarà di altissimo livello, ma in casa Fortitudo si vuol fare le cose nel modo migliore, puntando ad allestire un organico che sia il giusto mix tra freschezza e forza fisica da una parte, esperienza e qualità dall’altra. Non per niente coach Attilio Caja già dal giorno dopo l’eliminazione nei quarti con Cantù si è messo in moto. Sdoganata il cambio di scelte degli stranieri, si punta a un esterno più guardia che playmaker e su un’ala grande che possa giocare all’occorrenza anche da centro.

Il primo passaggio a prescindere è però la ricerca e la firma del nuovo gm che prenderà il posto di Nicolò Basciano. La società spera di chiudere già questa settimana per la nuova figura, per poi concentrarsi solo sul mercato giocatori che sarà particolarmente importante. Come spesso ricordato, al momento sotto contratto ci sono solo Matteo Fantinelli e Riccardo Bolpin con la massima intenzione della società e dello stesso Caja di ripartire dai due giocatori.

Per il resto sarà una rosa rivoluzionata, in parte ringiovanita e che punterà molto sulla coppia americana che dovrà portare punti e rimbalzi. Al resto dovrà pensare una pattuglia di italiani che porterà difesa, intensità e se possibile un sufficiente numero di punti per una squadra che parte per primeggiare. Chiuso un capitolo se ne è subito aperto un altro in casa Fortitudo, con i protagonisti che hanno la possibilità di riscrivere, su una pagina completamente bianca o quasi, il futuro biancoblù.

Intanto dopo la vittoria di Cantù 3-0 nella serie con Rieti, anche Rimini che ha sconfitto 3-1 Forlì, si è guadagnata l’accesso alla finale promozione. La serie che vale la Lba prenderà il via domenica dal PalaFlaminio di Rimini, con i romagnoli secondi al termine della stagione regolare e primi del tabellone playoff vista la promozione diretta dai Udine, che avranno il vantaggio del fattore campo. Serie come le precedenti che sarà al meglio delle cinque partite.