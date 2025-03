Fortitudo, ricaricare le pile. Aradori tornerà presto

La Fortitudo tira un sospiro di sollievo. E’ meno grave del previsto l’infortunio rimediato da Pietro Aradori nel corso della sfida di domenica con Avellino. Al PalaDelMauro, l’ala nativa di Lograto è scivolata su una chiazza di sudore nel finale del primo quarto procurandosi una distorsione alla caviglia. Visitato ieri pomeriggio alla clinica Villalba, gli esami a cui è stato sottoposto hanno confermato un versamento. Vista la pausa del campionato, Aradori potrebbe tornare in campo già mercoledì 19 nel recupero con l’Urania Milano o al massimo per la domenica successiva, il 23 per il confronto sempre interno con Nardò. E’ stata una domenica da dimenticare per la Fortitudo in campo, per l’infortunio ad Aradori e per il risultato della sfida con gli irpini, ma anche per quel che successo prima, con la scomparsa di Luca Accardo.

’Acca’ è scomparso improvvisamente domenica, tanto che i componenti del Gruppo 1932 di cui faceva parte hanno deciso di tornare in città senza seguire la sfida di Avellino, con la Fossa che in segno di rispetto ha seguito in silenzio il confronto del PalaDelMauro in segno di rispetto verso il giovane tifoso scomparso. Adesso Matteo Fantinelli e compagni sono attesi dalla pausa utilissima per ricaricare le pile e recuperare da acciacchi e infortuni. Intanto nella trasmissione Sport Club su E-tv è intervenuto l’ex presidente della Fortitudo Christian Pavani che ha parlato a tutto tondo della sua esperienza alla guida del club bianconlù. "Mi sono preso le mie responsabilità, avrei voluto lasciare la società in A, ma non ci sono riuscito – conferma Pavani – l’abbiamo consegnata ai nuovi proprietari in A2, ma abbiamo fatto tanto, insieme a Muratori e al gruppo Innova, che per altro garantisce il pagamento dei debiti con un surplus di sponsorizzazione: quando siamo arrivati in Fortitudo non c’era niente".

Sull’attuale dirigenza l’ex presidente ha parole di stima. "Parlerò sempre bene della famiglia Tedeschi, ho grande stima per Stefano e Andrea. Quando abbiamo deciso di cedere la società sono stati i nostri primi interlocutori. Con altri che avevano manifestato il loro interesse per rilevare le quote non siamo mai andati fino in fondo, convinti che la scelta fosse quella giusta". Poi parla della crisi sotto la sua gestione.

"Gli anni di pandemia ci hanno messo in ginocchio, qualche errore lo abbiamo fatto, tutti ne fanno, ma la mancanza degli incassi, che credo restino il primo sponsor della Fortitudo, anche delle sponsorizzazioni in quel periodo, sono stati pesantissimi, siamo stati vicini al fallimento. La vicenda Metano Nord? Siamo stati ingenui ci siamo fidati. Il rimpianto? Vedere il voltafaccia di certe persone".