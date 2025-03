La Fortitudo piega Rieti e torna a puntare in alto

Bologna, 2 marzo 2025 – Cieli immensi e immenso amore. Secondo soffertissimo referto rosa consecutivo per la Effe di coach Attilio Caja, che dopo lo scalpo ottenuto sul parquet di Cento nel recente turno infrasettimanale di A2, piega Rieti 81-75, rovescia il -1 dell’andata e torna a puntare i piani alti della graduatoria. Preparandosi al meglio alla trasferta di Avellino del prossimo fine settimana.

La cronaca

Priva del playmaker supplente Vencato, infortunatosi a Cento pochi giorni fa e out per i prossimi due mesi, la Effe deve fare i conti con una rotazione in meno, da rimpiazzare singolarmente con qualcosa in più in termini di cuore e rendimento. A partire meglio sono però i reatini, bravi a sfruttare il mismatch Piunti-Panni e i punti comodi di Palmi prima della tripla di Mian, lo step-back di Aradori e l’appoggio di Freeman che valgono il 12-9 che smuove i locali.

È proprio l’americano a far la voce grossa a rimbalzo ed è sua la miccia che innesca l’offensiva biancoblù a partire dalla difesa solida: 5 punti di Aradori, contropiede di Bolpin, buzzer beater del capitano e +10 alla prima sirena. Il gap si apre fino al +13 di Fantinelli, poi la Effe perde un po’ di smalto nella metà campo d’attacco (perse di Cusin, Mian e Aradori), ma Rieti non riesce a far male in alcun modo e l’inerzia resta invariata. La tripla liberatoria di Battistini e il cesto di Fantinelli danno la spallata, ma la ciliegina è quella di Freeman, che manda tutti a riposo sul +15.

Si scala fino al +20 con l’alley-oop di Freeman su imbeccata di Fantinelli, un divario che sembra irrecuperabile, ma che invece viene prontamente colmato dallo 0-8 dei laziali (con Palmi sugli scudi) che in 2’ si rimettono sui binari del match.

E qua cambia il vento. La Fortitudo si ridesta, Sarto la riaddormenta 5 volte dai 6,75 (56-54) e nello stupore generale è tutto da rifare. Piunti dà a Rieti il +1, Bolpin risponde dalla lunga e poi si fa comminare il tecnico che lo fa uscire dalla partita: la Effe discende a -6, Mian e Fantinelli la riprendono a suon di liberi fino al +1 e Palmi cala il nuovo asso (71-73). A questo punto 3 punti di Mian, due buone difese (fallo in attacco subito da Fantinelli) e l’ordigno di Aradori mettono in cassaforte 2 punti pesantissimi per continuare il cammino playoff.

Il tabellino

Fortitudo 81 Rieti 75 Flats Service Fortitudo Bologna: Costoli ne, Ferrucci ne, Aradori 17, Battistini 3, Menalo ne, Bolpin 8, Panni 6, Cusin, Mian 22, Fantinelli 9, Freeman 16. All. Caja.

Real Sebastiani Rieti: Spencer 8, Piunti 10, Sarto 19, Viglianisi, M. Cicchetti, Piccin 12, Pollone, Monaldi 3, Palmi 17, A. Cicchetti 4, Spanghero 2. All. Rossi. Arbitri: Salustri, Pellicani e Marzulli. Note: parziali 25-15; 42-27; 56-51. Tiri da due: Fortitudo 18/32; Rieti 13/23. Tiri da tre: 10/25; 12/38. Tiri liberi: 15/19; 13/16. Rimbalzi: 31; 35.