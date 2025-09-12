Fortitudo, cattiva la prima. E’ un brusco risveglio con Rimini. Caja saluta subito la Supercoppa

Ravenna, 12 settembre 2025 – Dopo un eccellente precampionato, la Fortitudo cade alla prima ufficiale, sconfitta sul parquet del Pala De Andrè di Ravenna da Rimini nella semifinale di Supercoppa. La formazione di Attilio Caja non riesce a difendere il trofeo conquistato l’anno scorso a Livorno, lasciando il passo ai romagnoli che domenica sera alle 21 sfideranno Cividale vittoriosa in una tiratissima sfida, 87-86, su Forlì.

Alla Effe non basta un eccellente Paulius Sorokas, purtroppo costretto a uscire nel finale per un problema alla coscia destra, una prova discreta di Lee Moore e a sprazzi di Valerio Mazzola. Tanti, troppi errori costano cari a una Fortitudo che fatica a segnare e che a tratti non riesce a contenere la verve offensiva di Rimini. Regia non sempre illuminante di Matteo Fantinelli e Gianluca Della Rosa, alla Effe sono sopratutto mancati i punti di Alvise Sarto e di un Matteo Imbrò apparso ancora fuori dagli schermi di squadra.

Mal di poco, se si considera la Supercoppa ancora il precampionato, ma sicuramente tra una settimana ci vorrà ben altro per passare a Roseto dove inizierà la fatica in A2 della Flats Service. Mancano le tifoserie organizzate, non gli striscioni ’No al protocollo’ contro i biglietti nominali e non solo, ma nonostante non ci sia la Fossa, il popolo della Fortitudo segue numeroso la Effe al Pala De Andrè.

Inizio da polveri bagnate, poi man mano i canestri si stappano un po’ e le triple di Sorokas, Fantinelli, Della Rosa e Mazzola permettono pian piano alla Fortitudo di prendere in mano il confronto e costringono Dell’Agnello a chiedere tempo sul 16-9 all’8’. La Fortitudo allunga a inizio seconda parziale con un Sorokas, già in doppia cifra e incontenibile. Rimini risponde con un controbreak di 0-7 e al 15’ è di nuovo perfetto equilibrio. L’ex Ogden risponde a Mazzola e riporta avanti 30-31 Rimini al 17’. Caja chiama due volte tempo in rapida successione per riordina le idee. A fil di sirena la tripla di Moore vale il 34-34 con cui le squadre vanno al riposo. La ripresa inizia con due fiammate di Robinson e Caja che chiama ancora tempo dopo 1’37”. E’ la coppia americana di Rimini a provare la sterzata al match poi le triple di Marini e Tomassini al 24’ lancia i romagnoli avanti 36-48. Sorokas e Moore non mollano e la Effe ritorna in scia, ma al 30’, i romagnoli mantengono 7 punti vantaggio. La spallata decisiva al match Rimini la dà ad inizio ultima frazione di gioco con 2 triple di fila dei Denegri che al 33’ lancia i biancorossi avanti 52-65. Spalle al muro la Effe ha il carattere e la forza di non mollare ancora e riportarsi sotto, risalendo a -7, ma sono ancora l’ex Ogden e Denegri a ricacciare indietro una Effe che proprio nel finale perde anche Sorokas per infortunio.

“Complimenti a Rimini, noi siamo stati molli in difesa, gli abbiamo fatti giocare – l’analisi di coach Caja –. Dobbiamo prendere esempio da loro che hanno giocato con aggressività e fisicità. Sarà un bel punto di partenza e insegnamento per noi. Sorokas? Pare solo un crampo”.

Tabellino

FORTITUDO BOLOGNA-DOLE RIMINI 62-74

FLATS SERVICE BOLOGNA: Fantinelli 5, Moore 15, Sarto 3, Sorokas 21, Moretti 4; Della Rosa 5, Mazzola 7, Imbrò 2, Guiana, Barbieri ne. All. Caja.

DOLE RIMINI: Robinson 10, Denegri 15, Marini 9, Ogden 17, Simioni 4; Pollone 3, Sankare 2, Tomassini 12, Leardini 2, Della Chiesa, Camara ne. All. Dell’Agnello.

Arbitri: Paglialunga, Bartolomeo, Dionisi.

Note: parziali 18-15, 34-34, 52-59. Tiri da due: Fortitudo 10/26; Rimini 15/28. Tiri da tre: 8/29; 14/33. Tiri liberi: 18/22; 2/3. Rimbalzi: 37; 33.