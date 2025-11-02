Fortitudo: arma letale Sarto. Pistoia è ko

Bologna, 2 novembre 2025 – Arma letale Sarto. Va alla Fortitudo il combattutissimo posticipo della nona giornata di A2 al PalaCarrara di Pistoia (76-81), con un derby dell’Appennino che porta l’effige del numero 3 biancoblù, autore di una prova mostruosa da 32 punti (8/11 da tre) che vale la terza vittoria consecutiva per l’orchestra Caja. E il secondo posto in classifica. Sabato alle 20,30 si torna al PalaDozza per la sfida contro Brindisi. Dopo oltre un mese fuori dai giochi si rivede Mazzola tra le fila della Fortitudo, con Caja che opta subito per lui nella mischia di inizio partita: è proprio il lungo ferrarese a sbloccare i biancoblù dopo 3’ di errori al tiro per entrambe le squadre e prima che Sarto fiondi due tiri pesanti che valgono il 3-9 al 5’. Si tira solo da tre punti in una gara piatta e quasi surreale in termini di costruzione del gioco: chi se ne avvale in questa fase sono i padroni di casa, con le triple di Campogrande e Knight, che impattano 9-9 obbligando la Effe al time-out. Bologna passa a zona e qualcosa nella sostanza cambia: contropiede di Moore, due triple di Sarto e Guaiana e 11-17 per gli ospiti, che subiscono in rapida sequenza la controffensiva di Alessandrini e Johnson, che sulla prima sirena tabella il 17-17 che fa tuonare Caja. Metamorfosi difensiva (Pistoia non segna per 3’), 4-0 di Moore e la Effe rientra immediatamente con carattere nel secondo quarto (17-21). Si tira male su ambedue i lati del campo per oltre 5’, finché la tripla di Sarto, la quarta da inizio gara, dà nuovamente agli ospiti il +6 e obbliga Della Rosa al time-out pistoiese per fare ordine. A questo punto Bologna si scolla dietro e ne approfitta Saccaggi, che costringe Fantinelli al terzo fallo personale e con 4 liberi consecutivi fa 24-26. Poi arrivano il monologo di Sorokas, la risposta repentina di Campogrande e l’ingresso di Moore che si fa aiutare dal ferro per riaprire la forbice: la seconda frazione va dunque in archivio 29-34. Di rientro dalla pausa lunga le Effe redige un inizio killer, con Sorokas e il solito Sarto ad aprire il divario sul +12 dando la prima spallata a Pistoia. I padroni di casa sbandano e Bologna spinge prepotentemente sull’acceleratore con un parziale firmato Della Rosa, Sarto e Sorokas: 52-34 e inerzia tutta a favore dei biancoblù.

Knight e Johnson cercano allora di tenere a galla i biancorossi in una fase del match in cui la squadra di Della Rosa crea di meno, affidandosi solo ai singoli per affrettare le conclusioni (46-57). Come una fotocopia del primo quarto Knight si fa assistere dal collega americano e scrive il buzzer beater dalla lunga che dice 52-64 alla terza sirena. Ma pensare che Pistoia sia fuori dai giochi è un’ingenuità e l’accelerazione di Knight riporta prontamente i toscani a -7 in men che non si dica: Moore pesca il jolly dalla lunga nel momento di stallo bolognese, Gallo replica dalla lunetta, Johnson bombarda ancora una volta e a 4’ dalla fine Pistoia si porta a -5. Sarto respinge il -3 di Knight, Johnson replica ancora una volta dalla lunga e Moore inventa uno step back pazzesco che a poche curve dalla fine vale il 70-75. Altra mirabolante tripla di Johnson allo scadere dei 24”, altro appoggio di Moore al tabellone e palla recuperata dell’americano che fa intravedere il traguardo a Bologna. Tuttavia arrivano la palla persa di Sorokas, la tripla di Knight a 23” dalla fine (76-77) e il time-out di Caja. Pistoia opta per il fallo su Sarto, che dalla lunetta fa 76-79. Della Rosa ordina il time-out per cercare il pareggio, ma la difesa biancoblù ha la meglio sul tentativo di Johnson: la chiude Moore e per Pistoia è il terzo ko di fila. I 2 punti sono di Bologna.

Il tabellino

Pistoia 76 Fortitudo 81 Estra Pistoia: Gallo 5, Stoch ne, Alessandrini 8, Dell’Osto ne, Campogrande 6, Knight 23, Pinelli ne, Saccaggi 4, Agostini ne, Magro, Johnson 26, Zanotti 4. All. T. Della Rosa. Flats Service Fortitudo Bologna: Moore 22, Sarto 32, Anumba ne, G. Della Rosa 5, Sorokas 14, Guaiana 3, Fantinelli, Mazzola 5, Moretti, Gamberini ne. All. Caja. Arbitri: Pazzaglia, De Biase e Di Martino. Note: parziali 17-17; 29-34; 52-64. Tiri da due: Pistoia 5/20; Bologna 15/29. Tiri da tre: 19/43; 13/35. Tiri liberi: 9/10; 12/12. Rimbalzi: 31; 43.