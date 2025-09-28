La Fortitudo trionfa al PalaDozza: Scafati annientata

Bologna, 28 settembre 2025 – Riportando tutto a casa, titolavano i Modena City Ramblers negli anni Novanta. E così si riaprono i cancelli del PalaDozza per la première casalinga della Fortitudo di coach Caja, che si fa più bella di appena una settimana fa (ko a Roseto) e supera Scafati 94-64 dopo un terzo quarto di grande rottura. A Bologna arrivano i primi 2 punti della stagione di A2 2025/2026. Di gamba e di propulsione: la Effe inizia coi giri alti, tanto nella metà difensiva quanto in quella d’attacco, con Fantinelli a metterci la firma in step back e a innescare le transizioni che, con la tripla di Sarto e le incursioni di Moretti, dicono + 9 dopo 4’ di gioco. Mascolo, Allen e Pullazi forzano faticosamente il blocco biancoblù toccando il -4: Mazzola ci mette la pezza con la tripla dall’angolo, ma la persa di Della Rosa nel cercare l’assist dà a Caroti tutto lo spazio in contropiede per fare 20-18 e vanificando il bottino. Quattro giri in lunetta per Della Rosa, tripla a fil di sirena di Walker e la prima frazione va in archivio 26-21, antipasto dell’entrata in scena del direttivo della Fossa dei Leoni, assente nell’arco dei primi 10’ (e con lo striscione ‘Aldro vive’, a 20 anni dall’uccisione di Federico Aldrovandi).

Ma se l’ambiente cambia in termini di decibel, lo stesso non si può dire della Effe, molto più farraginosa delle prime battute di gioco in fase offensiva e meno volenterosa in retroguardia: monologo di Mascolo, liberi di Walker e salernitani che pareggiano a meno di 3’ dalla seconda sirena. Ma è solo il preludio del cambio di inerzia, perchè Walker si incendia e dai 6,75 dà a Scafati il primo vantaggio del match costringendo Caja al time-out (32-35): Walker scrive +5 in post basso su assist di Caroti, Moretti accorcia su servizio di Moore e si va alla pausa lunga sul punteggio di 34-37. Cambia completamente la pelle la Fortitudo che ritorna sulle doghe del ‘Madison’ per il terzo quarto: difesa aggressiva -la cifra di Caja- e maggiore dialogo in attacco. Così, sulle ali di Sarto (9 punti) e Moore, la Effe fa 48-40 spallando i gialloblù. Tripla di Walker, risposta di Sorokas e Bologna va a +9, con coach Crotti obbligato al time-out per tamponare l’emorragia, chiamata che non sortisce l’effetto desiderato, con Della Rosa in versione leader che sigla 6 punti di fila, Sorokas che firma due Ave Maria e dà ai locali il +15. Fante crea, Moretti (fra i migliori del match) schiaccia: c’è solo una squadra in campo nelle ultime curve di quarto, che si chiude 67-50, con una difesa sontuosa a concedere soli 13 punti alla corazzata salernitana. Imbrò e Moretti fanno +22 in meno di un minuto e Bologna mette fieno in cascina per la passerella finale. Scafati non fa realmente nulla per provare un assalto, la Fortitudo prende il timone, apre le vele e si concede una tranquilla solcata sul fiume Reno: con tanto di massimo vantaggio sul finale. Bella e schiacciasassi: così è, se a Caja pare.

Il tabellino

Fortitudo 94 Scafati 64 Flats Service Fortitudo Bologna: Moore 12, Sarto 15, Della Rosa 13, Sorokas 22, Imbrò 3, Guaiana, Fantinelli 9, Mazzola 7, Barbieri ne, Moretti 13. All. Caja. Givova Scafati: Walker 19, Chiera ne, Iannuzzi 2, Mollura 3, Allen 6, Mascolo 14, Bortolin 4, Pullazi 13, Caroti 3, Fresno. All. Crotti. Arbitri: Rudellat, Nuara e Ugolini. Note: parziali 26-21; 34-37; 57-50. Tiri da due: Bologna 16/34; Scafati 12/28. Tiri da tre: 15/35; 9/25. Tiri liberi: 17/20; 13/17. Rimbalzi: 44; 30.