Fortitudo sfida Cantù al PalaDozza per pareggiare la serie playoff

Provaci ancora Fortitudo. Accorciata le distanze nella serie dei quarti di finale playoff con Cantù, con i brianzoli avanti 2-1, la Fortitudo tenta di sfruttare il vantaggio del fattore PalaDozza, di pareggiare i conti e di portare la serie alla bella di gara-cinque (se ci sarà martedì di nuovo A Desio dove si sono giocati i primi confronti). Al PalaDozza (palla a due alle 20,30) servirà una prestazione cuore e carattere così come la squadra ha messo in campo giovedì. Si riparte dal 77-68 di gara-tre, per pareggiare una serie nella quale la Fortitudo ha fatto vedere pregi e difetti. Per cercare di portarsi sul 2-2 e arrivare alla bella serve ripartire dai punti fermii, da quello che ha fatto e sta facendo la differenza.

Il primo da sottolineare è il fattore PalaDozza: splendida la coreografica all’inizio del confronto, incessante il tifo della Fossa che, specie nella ripresa ha trascinato il resto del pubblico e ha spinto la squadra alla rimonta.

Il pubblico continuerà a fare la sua parte, dopo la prelazione di ieri, oggi parte la libera vendita dei tagliandi ancora a disposizione, e sosterrà numeroso e caloroso Matteo Fantinelli e compagni. In campo la formazione di Attilio Caja, dovrà ripartire dalla sua straordinaria difesa. Già in gara-uno soprattutyo e in parte in gara-due si era vista l’intensità difensiva dei biancoblù, confermata e se vogliamo accentuata nella ripresa del confronto di giovedì, quando la Effe ha annichilito l’attacco brianzolo. Stasera servirà la stessa intensità, la stessa ferocia che ha contraddistinto gli ultimi 20’ della serie. Cantù è un’ottima squadra, con 10 giocatori di assoluto livello, per una Fortitudo che con l’assenza di Vencato e con Sabatini in fase di recupero, ruota al massimo con 8 elementi.

La realtà è che nel bene e nel male la partita, ma in generale la stagione della Flats Service passa dalla vena di Kenny Gabriel. Assente in gara-uno e a inizio di gara-due, ha provato ad alzare la qualità nella ripresa della seconda sfida di Desio con sufficienti risultati, ma senza riuscire a incidere. Ben diversa la sua importanza nella sfida di giovedì dove Gabriel partito di nuovo male con 2 punti nel primo tempo, ha cambiato la sfida nella terza frazione con 13 punti che hanno ribaltato l’inerzia del confronto guidando la Effe alla vittoria. Serve questo Gabriel altrimenti diventa tutto più duro. Mian in ripresa, Bolpin e Panni sempre sul pezzo, la realtà dei fatti è che l’attacco della Fortitudo non può pesare tutto sulle spalle di Aradori e Fantinelli che restano i perni imprescindibili di una Fortitudo che vuol continuare a sognare e che per farlo deve battere Cantù.

Direzione affidata a Vita, Berlangieri e Centonza. Diretta streaming della sfida su Lnp Pass, radio su Sanluchino e audiocronaca su Canale 88.