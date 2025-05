Fortitudo sfida Pesaro nei playoff A2: recupero di Fantinelli fondamentale

Certamente se si dà un’occhiata alla stupefacente rincorsa di Brindisi, ultima del seeding play in e che in appena 4 giorni ha espugnato i parquet delle più quotate Avellino e Verona approdando così ai playoff di A2 contro Rimini, si potrebbe pensare in qualche timore in più per la Fortitudo di coach Attilio Caja. Perché di riflesso, vedendo anche i trascorsi in stagione regolare (0-2), la sfida di stasera alle 20,30 contro Pesaro potrebbe essere più complicata sotto il profilo emotivo. Vero è che qualche giorno di riposo in più, specie in una stagione costellata di infortuni, non può che avere fatto bene ai biancoblù, che col recupero di capitan Matteo Fantinelli avranno un punto di riferimento indispensabile, soprattutto in attacco. Ma è altrettanto certo, e l’esempio di Brindisi ne è la prova lampante, che arrivare con 40’ minuti ravvicinati in più nelle gambe non è da vedere necessariamente come uno svantaggio, specie quando la posta in gioco vale una stagione. Ecco infatti la questione centrale: cosa c’è in palio?

Chi vince stasera affronterà Cantù nei quarti di finale, uno scoglio molto alto da valicare visto lo status dei brianzoli come pretendente alla promozione in serie A. Vero. Tuttavia, se la si guarda da un’altra prospettiva, il peso di questo big match è quello della riuscita o meno di un’annata sportiva. Questo perché la Fortitudo partiva con diversi favori del pronostico in virtù del quasi-capolavoro di giugno 2024 e non avere centrato subito la promozione, o comunque non avere avuto un accesso privilegiato alla griglia playoff, ha infiacchito i piani di coach e società. Che comunque, stando alla progettualità del presidente Stefano Tedeschi, che nel giorno del suo insediamento aveva dato la stagione 2025/2026 come scadenza per il ritorno nella massima serie, è ancora nei tempi per adempiere a un desiderio tanto importante.

Pertanto non è tanto il risultato in sé di stasera (che ça va sans dire può essere uno e uno solo) ma il come ci si arriverà. Bene dunque la settimana abbondante di riposo, utile al recupero del capitano e a una revisione generale per fare in modo che contro Pesaro non sia l’ultima partita al PalaDozza.

La vittoria a Livorno ha senz’altro aiutato sul piano mentale a interrompere un trend negativo (4 ko consecutivi), ma per gli uomini di Caja è vietato pensare che stasera sia un’appendice della regular season e non l’anticamera dei playoff.

Una differenza al contempo sottilissima e determinante per scendere in campo con uno spirito diverso: vedi ancora una volta Brindisi. Squadra al completo, fatta eccezione per Gherardo Sabatini, qualche biglietto ancora in vendita, ma clima caldissimo per una sfida fra due antiche rivali.