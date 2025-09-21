Fortitudo, si comincia. Sarto: "Siamo pronti"

Sogno e realtà. E’ una Fortitudo che ambisce a un ruolo da protagonista, ma che non vuole sottovalutare nulla e nessuno quella che, alle 19,30, al PalaMaggetti di Roseto affronta i neopromossi abruzzesi nella prima giornata. "Ci attende una partita molto impegnativa – sottolinea Alvise Sarto –. Quello di roseto è sempre stato un campo molto ostico, con gli abruzzesi che gioca con tanta ‘garra’. Dobbiamo affrontarli con la giusta determinazione, tanta energia, grande concentrazione e applicazione".

Una Fortitudo che guarda soprattutto a se stessa."Dobbiamo fare le nostre cose indipendentemente da Roseto, riportando in campo quello che stiamo facendo da inizio della preparazione e facendo quello che ci chiede coach Caja in attacco e in difesa".

Una squadra nuova, un gruppo che si sta formando in cui Sarto si è subito calato nel migliore dei modi. "Qui mi trovo molto bene, abbiamo fatto un’ottima preparazione e un buon precampionato, peccato per la sconfitta di Supercoppa con Rimini. Alla Fortitudo ho trovato un ottimo clima, una società attenta e partecipe, uno staff di alto livello, una tifoseria straordinaria e un bel gruppo. Ambientarsi è stato molto semplice per me".

Il trevigiano aveva già giocato con Sorokas e Imbrò, parla del suo ruolo."Io il sostituto di Aradori? Sono onorato, ma non ci ho mai pensato. Sono felice che Caja mi abbia voluto, darò il massimo come ho sempre fatto. Sono qui per crescere e completarmi".

A livello di formazione, coach Caja oggi deve fare i conti con la non perfetta condizione fisica di Valerio Mazzola e l’indisponibilità di Simon Anumba che non è riuscito a recuperare in tempo. Pronto a dare il suo contributo Matteo Imbrò. A presentare la sfida per Roseto è il coach abruzzese, il bolognese Alessandro Finelli."C’è tanta attesa per questa gara. Affronteremo una Fortitudo ambiziosa, che ha voglia di tornare al piano superiore, è una squadra esperta fatta di giocatori importanti".

Abbonamenti. Superata quota 4.500. E’ vicino il tetto della passata stagione di 4.567 tessere.Diretta streaming su Lnp Pass, radiofonica su San Luchino e audiocronaca su Canale 88. Direzione affidata a Maschio, Lupelli, Picchi.

