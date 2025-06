Fortitudo: Simone Giofrè favorito per il ruolo di general manager

Fatto il direttore generale facciamo la Fortitudo. È questo il tema che sta tenendo maggiormente banco in questi giorni in casa del club del presidente Stefano Tedeschi, alla ricerca di un nuovo profilo manageriale che andrà a sostituire l’uscente Nicolò Basciano.

Dopodiché inizierà la seconda attesissima fase, quella degli ingaggi che comporranno la rosa che sarà a disposizione di coach Attilio Caja, alla seconda panchina e mezzo in biancoblù, e che allo stato attuale conta i soli Matteo Fantinelli e Riccardo Bolpin.

Il nome che piace nel ruolo di general manager, e che sembra avere maggiori possibilità di concretizzare la propria carica rispetto agli altri concorrenti ipotizzati (Flavio Portaluppi, Alessandro Dalla Salda e Giulio Iozzelli), è quello del comasco Simone Giofrè, uscito da Treviso appena tre settimane fa al termine di un biennio durante il quale il club ha collezionato un tredicesimo e un undicesimo posto nella massima serie.

Quello di Giofrè è un percorso sportivo che fonda le sue radici nel 1999, quando inizia la carriera a Cantù, dapprima come internet project manager, poi come assistant general manager: mansioni che gli permettono di maturare esperienza nel campo della gestione sportiva.

Il salto di arriva nel 2011 quando si fa notare per le competenze nello scouting e approda a Varese come direttore sportivo (2012-2015). Nella ‘città giardino’ porterà Bryant Dunston, Adrian Banks, Mike Green, Ebi Ere, Dusan Sakota e Achille Polonara, costruendo così una squadra che nel 2013 arriverà in finale di Coppa Italia (persa contro Siena; titolo successivamente revocato) e in semifinale scudetto (persa sempre contro Siena in gara-sette) dopo aver chiuso la regular season al primo posto.

Chiuso il ciclo a Varese arriva la Virtus Roma in A2 (2015-2017), dove Giofrè ricopre il ruolo di general manager raggiungendo la Final Eight 2017 di Coppa Italia (fuori ai quarti contro Treviso) e i playoff (fuori agli ottavi contro Ravenna): in quella squadra figurano Tommaso Baldasso e John Brown.

Quest’ultimo lo porterà con sé in serie A a Brindisi, dove Giofrè passerà cinque stagioni incorniciando la propria carriera col titolo di miglior dirigente della serie A nel 2019 e nel 2021. Con lui i pugliesi raggiungono due volte la finale di Coppa Italia (2019 e 2020), una semifinale (2021), due semifinali di Supercoppa (2019 e 2020), chiudono la regular season 2021 al secondo posto e due volte al quinto posto (2019 e 2020): a ciò si aggiungono gli ottavi di finale di Champions League del 2021.

Nel periodo pugliese scopre Derek Willis, Darius Thompson, D’Angelo Harrison, Marqueese Reed e Jordan Baheye.

Si attende una mossa della Fortitudo, con l’obiettivo di una prima pietra che la possa riportare ai massimi livelli.