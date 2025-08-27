Fortitudo, stoppata di Tedeschi. "Siamo soddisfatti della squadra. Nessun acquisto all’orizzonte»

Cala il fermino il presidente della Fortitudo Stefano Tedeschi, che nella briscola mediatica degli ultimi giorni, col rumors riguardante due possibili nuovi acquisti a novembre per provare l’assalto alla serie A, preferisce fare chiarezza e abbracciare in toto il progetto estivo nato sull’asse Caja-Portaluppi.

Intervenuto ieri pomeriggio a Canale 88 all’interno della trasmissione Bfv Live, il numero uno della Effe smentisce infatti questa voce: "Sappiamo le notizie come girano con il passaparola – dice il presidente – e quello che posso dire tranquillamente è che oggi questa non è una notizia. Siamo soddisfatti della squadra che abbiamo fatto, anche perché abbiamo finalmente avuto il tempo, per la prima volta in tre anni, di riuscire a farlo con anticipo. Coach e gm hanno fatto le scelte più opportune e mi sembra che i primi segnali siano positivi e incoraggianti, quindi tutto bene".

Il successo ottenuto a Rieti in amichevole (+18), l’ottimo impatto al Torneo di Riccione con le vittorie ai danni di Cividale (+28) e Pesaro (+18): è certamente precampionato, ma i primi frutti del lavoro di coach Attlio Caja sono evidenti.

"Ho visto fino qui una squadra che mi è piaciuta – continua Tedeschi –, c’è equilibrio e non c’è un leader affiancato da gregari. Abbiamo tanti che possono segnare e tanti che difendono: sono molto soddisfatto e speriamo quest’anno di avere meno problemi dell’anno scorso. Mi premeva chiarire questi aspetti per rendere conto anche ai nostri tifosi. Quando ci sono giocatori da cambiare sono cose che riguardano lo staff tecnico. A ognuno il suo mestiere".

Una squadra finalmente costruita senza gli affanni delle ultime due stagioni, con i benefici che comportano in termini di coesione, identità e lavoro.

"Prima c’era Nicolò Basciano, che saluto e ringrazio per il lavoro che ha svolto molto bene, e adesso c’è Flavio Portaluppi, del quale sono veramente soddisfatto e contento anche se sono pochi mesi che è con noi. Il gm è in contatto con l’allenatore e sono loro che fanno le scelte tecniche e loro che fanno la squadra: è evidente – conclude il numero uno biancoblù – che io ho solo il compito di verificare il rispetto del budget e di dovere firmare i contratti".

Per la Fortitudo nel frattempo continua a ritmi elevati il percorso di avvicinamento al primo impegno ufficiale, quello della Supercoppa previsto a metà settembre.

Oggi si riaprono i cancelli del PalaZola per lo scrimmage contro Cento, con palla a due alle ore 18 e le porte aperte che probabilmente consentiranno alle due tifoserie gemellate di riabbracciarsi.

Nel mentre gli occhi dello staff medico sono su Simon Anumba, che a seguito della risonanza magnetica di controllo inizierà il programma individuale di recupero e verrà rivalutato fra 15 giorni con un’ulteriore risonanza.