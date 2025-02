Fortitudo tra dubbi e speranze. L’Aquila deve tornare a correre

Il rammarico per la sconfitta, l’amarezza per essere rimasti in partita nonostante tutto, ma anche la consapevolezza che la strada da qui, al termine della stagione è ancora lunga.

Il ritorno della Fortitudo sotto le Due Torri dopo la trasferta di Brindisi è un mix di emozioni che lasciano un po’ di amarezza per la battuta d’arresto, ma anche la consapevolezza che con ancora dodici giornate da qui è al termine della stagione regolare tutto può ancora succedere anche se con sei lunghezze da recuperare sulla coppia di testa Udine-Rimini, Matteo Fantinelli e compagni non possano più sbagliare.

La giornata 26 del calendario di A2, che ha registrato il ko di Udine a Forlì, con i friulani raggiunti in testa da Rimini rappresenta un’occasione persa per la Fortitudo che manca l’opportunità di avvicinarsi a -4 dalla testa.

Che Brindisi fosse squadra in netta ripresa come conferma la striscia di quattro vittorie consecutive, lo si sapeva, e proprio per questo serviva una prestazione ancor più solida da parte della formazione di Attilio Caja.

La squadra, seguita anche a Brindisi da appassionati tifosi, ci ha provato, ma stavolta le energie sono mancate, tanto da essere costretta a rincorrere per lunghi tratti della sfida salvo poi mancare nel finale il sorpasso.

"Sufficienti, ma non buoni per vincere – le parole di coach Caja nel dopo-partita –. Abbiamo commesso errori di poca concentrazione specie nel primo tempo".

Errori, come ha spiegato Caja, di cui la Fortitudo dovrà fare tesoro, prendendoli come punto di partenza per migliorare nelle prossime partite, a cominciare dal confronto di domenica con Pesaro.

Dopo il ritorno di ieri, la squadra ha osservato un turno di riposo, per riprendere a tutti gli effetti la preparazione oggi.

C’è voglia di ripartire subito di lasciarsi alle spalle il ko che a fermato a 7 la striscia di vittorie consecutive e di riprendere la propria corsa. Rimini e Udine sono a 6 lunghezze, a Cividale e Rieti e con esse il terzo posto sono invece lì, ad appena due punti e con entrambe la Effe dovrà giocare al PalaDozza.

Per il confronto di domenica con la Victoria Libertas intanto continua la vendita dei biglietti con le restrizione chieste dalla Questura di Bologna.

Per disposizioni delle autorità competenti, i biglietti potranno infatti essere acquistati esclusivamente allo Store di via Riva Reno e non è prevista vendita online, sul circuito Vivaticket.