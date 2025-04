Fortitudo: Ultima Sfida al Modigliani Forum per Decidere il Destino nei Playoff

Playoff o play in? La post season della Fortitudo si decide negli ultimo 40 minuti. Ironia della sorte la stagione della Effe si chiude alle 18,30 in quel Modigliani Forum di Livorno dove l’annata era iniziata in maniera trionfale per la società del presidente Stefano Tedeschi, con capitan Matteo Fantinelli e i suoi compagni che avevano alzato al cielo la Supercoppa, titolo che riportava dopo tanti anni un trofeo nella bacheca della Fortitudo e che sembrava fare da preambolo ad una stagione scintillante.

E invece complice anche, ma non solo, la sfortuna sotto forma dei tanti troppi infortuni con il superlavoro resosi necessario per il dottor Stefano Quadrelli e lo staff fisioterapico biancoblù per dare prima a Cagnardi e poi a Caja una squadra all’altezza delle attese, la stagione della Fortitudo è stata a dir poco molto ondivaga. Infortuni ma non solo, alle spalle c’è un organico assemblato male in estate e che cammin facendo, nonostante quelle ritocco ha confermato tutte le sue criticità.

I problemi? Età media non verdissima, la pessima stagione tra infortunio e atteggiamento di Kenny Gabriel, che avrebbe dovuto fare la differenza. E una squadra spesso non all’altezza di quella che il generoso popolo biancoblù – oggi saranno 250 i bolognesi – si attende e si meriterebbe.

La sfida di Livorno, unita ai risultati delle dirette concorrenti Verona, Torino e Milano, daranno la posizione finale di una Flats Service che difficilmente si potrà prendere un posto diretto nei playoff, il settimo sarebbe centrato in caso di vittoria odierna e di sconfitta delle 3 avversarie, ma che invece dovrà passare dalle forche caudine dei play in.

Un percorso diverso da quello che ci si attendeva ad avvio stagione e dove infortuni e prestazioni sottotono l’hanno spesso fatta da padrone, andando a minare le certezze della squadra che con Rimini ha subito la quarta sconfitta consecutiva, ma non quella di una tifoseria che vuole crederci fino alla fine.

Le altre gare: Verona-Pesaro, Udine-Torino, Orzinuovi-Cividale, Cantù-Vigevano, Cento-Forlì, Brindisi-Urania Milano, Cremona-Avellino, Piacenza-Rieti, Rimini-Nardò.

La classifica: Udine 58; Rimini 52; Cantù 48; Forlì 46; Rieti e Cividale 44; Verona 42; Torino, Milano e Fortitudo Flats Service Bologna 40; Avellino, Pesaro e Brindisi 38; Orzinuovi 32; Cento 28; Libertas Livorno e Cremona 26; Vigevano 24; Nardò 22; Piacenza 14.