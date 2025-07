Fortitudo, un altro straniero si aggiunge al roster: il lituano ex Scafati. Mancano due lunghi italiani. Portaluppi regala un gigante a Caja. Dopo Moore, in arrivo Sorokas

La Fortitudo a un passo da Paulius Sorokas. La società biancoblù ha trovato il suo secondo straniero. Dopo la firma dei giorni scorsi della guardia Lee Moore, adesso la Fortitudo sembra infatti aver scelto il lituano come lungo. Nato a Kaunas, 25 agosto 1992, Sorokas è un ala grande e all’occorrenza centro di 203 cm per 100 kg di peso forma. Cresciuto nelle giovanili dello Zalgiris Kaunas, dopo gli anni in patria si trasferisce in Italia dove inizia un lungo girovagare iniziando da Piacenza a cui seguo Treviglio, Jesi, Derthona, una parentesi in Belgio allo Charleroi, e poi di nuovo in Italia a Sassari, Chieti, Varese, Treviso, una annata in Francia a Boulogne, e nell’ultima stagione di nuovo in Italia, per la precisione a Scafati. Proprio col club campano, annata conclusa con la mesta retrocessione in serie A2 di Scafati, Sorokas collezione 30 presenze, con 9.8 punti di media a partita e 5.9 rimbalzi e 1.4 rimbalzi.

Alla Fortitudo firmerà un remunerativo contratto biennale, scegliendo di scendere in A2, categoria che non giocava dai tempi della stagione 2020-21 quando militò a Chieti. Rimbalzi, difesa, solidità difensiva, Sorokas è un elemento in grado di integrarsi in una squadra che fare proprio dell’aspetto difensivo la sua caratteristica principale. Con la firma di Sorokas, il dg Flavio Portaluppi riempie un’altra casella del nuovo puzzle biancoblù.

Una volta chiuso con il lungo lituano, la Fortitudo cercherà poi di chiudere con gli ultimi 2 tasselli che mancano. Sul fronte lunghi italiani, nei giorni scorsi erano usciti i nomi di Simone Zanotti e Valerio Mazzola che sono sempre in cima alla lista di Portaluppi, ma costano cari e non è detto che alla fine si riesca a chiuderli. Si valutano quindi altri profili che possono liberarsi ed essere pronti a trasferirsi a Bologna. Sul fronte dei giocatori firmati, la batteria degli esterni è al completo: Fantinelli-Della Rosa ottima coppia di playmaker, Lee Moore e il vice Vincenzo Guaiana come guardie, Alvise Sarto e Simon Anumba le due ali piccole, mancano come detto i lunghi dove Lorenzo Benvenuti e a breve Paulius Sorokas, ma a cui vanno, anche numericamente aggiunti altri 2 importanti colpi di mercato.

Filippo Mazzoni