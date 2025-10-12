Fortitudo, un altro tutto esaurito. Il confronto con Pesaro vale doppio

Sfida dal grande fascino e tradizione. E confronto che vale tanto per la classifica. Reduce dalla maratona di Treviglio dove ha battuto dopo due supplementari l’Urania, la Fortitudo torna a giocare in un PalaDozza tutto esaurito. Alle 18 la sfida con Pesaro. La Fortitudo caduta a Roseto all’esordio ha infilato 3 successi consecutivi, Pesaro 2, ma ha ancora una sfida da recuperare con Bergamo. Per il confronto di oggi Attilio Caja dovrà rinunciare ancora ai lunghi Anumba e Mazzola, oltre a Benvenuti, mentre si continuano a monitorare le condizioni della caviglia destra di capitan Matteo Fantinelli uscito malconcio nel confronto con Cividale, ma in campo mercoledì a Treviglio. Se Atene piange, Sparta non ride. Il tecnico Spiro Leka non è che abbondi nelle rotazioni a sua disposizione. Pesaro dovrà rinunciare all’americano Kay Felder per un risentimento muscolore al bicipite femorale destro. I marchigiani devono oltretutto fare i conti con i problemi di Octavio Maretto che sempre con i rosetani ha riportato la frattura composta delle ossa nasali e oggi scenderà in campo con una maschera protettiva.

Tanti gli intrecci tra due storiche società come Fortitudo e Pesaro, per un confronto da ex per Caja, Valerio Mazzola oggi assente e per l’ultimo arrivato in biancoblù Matteo Imbrò passato ai primi di settembre alla Effe. Proprio la crescita di Imbrò, unita alla voglia di dimostrare il proprio valore dell’ex Trapani, potrebbero essere armi in più per una Fortitudo che vorrebbe calare il poker. Parlando di Trapani, nel corso del podcast ’Dentro e fuori’, il presidente del club siciliano Valerio Antonini è tornato ancora sulla finale con la Fortitudo del 2024. "Ci hanno insultato, mi hanno tirato addosso caffè bollente, la Coca Cola con la pipì dentro. E dopo tutto questo ho preso io il Daspo".

Tornando al confronto di oggi, sfida nella sfida per Samuele Moretti, marchigiano doc di Jesi, tra i migliori lunghi del campionato in questo avvio di torneo.

Direzione di gara affidata al trio Salustri, Almerigogna e Coraggio.

Diretta streaming su Lnp Pass, radiofonica su Radio Sanluchino e audiocronaca live su Canale 88.

Le altre gare: Avellino-Brindisi, Roseto-Cremona, Ruvo di Puglia-Pistoia, Forlì-Cividale, Torino-Livorno, Bergamo-Urania Milano, Mestre-Rimini, Rieti-Cento, Scafati-Verona.

La classifica: Libertas Livorno, Sebastiani Rieti, Fortitudo Bologna, Mestre, Verona e Brindisi 6; Bergamo, Pesaro, Pistoia, Torino, Rimini, Avellino, Scafati e Cento 4; Cremona, Urania Milano, Roseto, Cividale e Forlì 2; Ruvo di Puglia 0.