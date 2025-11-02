Fortitudo, una sfida tutta in famiglia: "Adesso non possiamo distrarci"

La sfida in famiglia tra i fratelli Tommaso, tecnico di Pistoia, e Gianluca Della Rosa, giocatore della Fortitudo, il ricordo e le iniziative a favore di Raffaele Marianella, ma anche due punti che contano tantissimo. Non mancano gli spunti per il confronto che, alle 20,45 al PalaCarrara e in diretta su Rai Sport, vede sfidarsi, nel posticipo della nona giornata di A2 l’Estra Pistoia e la Fortitudo Flats Service Bologna.

Da una parte c’è una Pistoia recede dai ko con Cremona e Pesaro e vogliosa di riscatto, dall’altra una Fortitudo che è reduce da due vittorie con Verona e Torino.

"Ci attende un’altra partita difficile, i ritmi sono questi e il campionato sarà una maratona per tutti – conferma coach Attilio Caja –. Siamo molto contenti per il doppio successo casalingo, ma non ci sono consentite distrazioni. Con Torino dopo essere rimasti a contatto dei piemontesi nel primo tempo, nella ripresa siamo riusciti a macinare buone cose in difesa. La squadra ha eseguito con decisione quello che dovevamo fare, pure giocando in soli 6 elementi. Ora si torna in campo e serviranno la giusta attenzione e l’aggressività, che sono il frutto di ciò che ciascuno ha dentro".

A livello di formazione fuori Benvenuti e Imbrò, coach Caja recupera Valerio Mazzola. Il lungo di Ferrara ha fatto una buona settimana di allenamento e oggi sarà a disposizione anche se con un minutaggio centellinato, con una quindicina di minuti di autonomia.

"Affrontiamo una squadra solida e di notevole esperienza come la Fortitudo e con un coach che è un master per questa lega – spiega sull’altro fronte il tecnico di Pistoia, Tommaso Della Rosa –. Mio fratello Gianluca? Ritrovarlo da avversario è una grande soddisfazione, per la nostra famiglia non è una cosa comune in generale ma, se devo guardare a me stesso, devo dire che probabilmente questa partita arriva nel momento giusto".

Direzione di gara affidata al trio Pazzaglia, De Biase e Di Martino. Si susseguono le iniziative a favore di Raffaele Marianella, l’autista morto dopo il lancio di sassi nei confronti del pullman dei tifosi di Pistoia di ritorno da Rieti. Parte dell’incasso della sfida di questa sera sarà donato per contribuire alle spese legali sostenute dalla famiglia Marianella.

Le altre gare: Urania Milano-Verona 79-73, Mestre-Rieti 94-102, Ruvo di Puglia-Bergamo, Livorno-Rimini, Scafati-Cento, Brindisi-Cividale, Roseto-Avellino, Torino-Forlì, Cremona-Pesaro.

La classifica: Verona, Pesaro e Rieti 12; Libertas Livorno, Fortitudo, Rimini e Brindisi 10; Avellino, Pistoia, Torino, Cividale, Cento, Bergamo, Cremona e Scafati 8; Forlì e Mestre 6, Roseto, Urania Milano e Ruvo di Puglia 4.