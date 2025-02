Fortitudo, una squadra in missione. Caja punta al bersaglio più alto

Un altro passo verso il vertice. E’ quello che una Fortitudo "in missione", usando le parole del condottiero Attilio Caja, si aspettano alle 20,45.

Matteo Fantinelli e compagni sono attesi dalla trasferta del PalaPentassuglia di Brindisi in casa della Valtur.

A un mese e mezzo dalla sfida dell’andata, giocata il 22 dicembre e terminata 77-65 per la Fortitudo (come allora trasmessa in diretta da Raisport), Brindisi e Fortitudo si ritrovano di fronte.

E’ una sfida tra due formazioni in grande crescita e che attraversano un momento positivo dopo un difficile avvio.

Brindisi guidata dal bolognese Piero Bucchi e in cui milita Gianmarco Arletti, figlio di Umberto consigliere Fortitudo è reduce dai successi di Udine, in casa con Rieti e a Orzinuovi. Ancora in ritardo in classifica, dove occupano la dodicesima posizione, i pugliesi stanno cambiando marcia dopo i tanti infortuni che avevano inciso su di un difficile avvio.

Da questo punto di vista sono stati bravi Bucchi e la società Brindisi a fare quadrato intorno alla squadra e trovando man mano la strada giusta per crescere e risollevarsi in classifica.

Brindisi è squadra dall’ottima qualità generale con alcune individualità di grande spicco. I pericoli maggiori per la difesa della Flats Service potrebbero arriva da una vecchia conoscenza. Parliamo di Mark Ogden che nella passata stagione ha fatto le fortune della Effe, portandola ad un passo dalla serie A, salvo poi arrendersi causa anche il suo infortunio alla mano del talento di San Diego, in finalissima a Trapani.

Ogden, rimpianto da tanti sotto le Due Torri, ma non solo visto che in organico ci sono 8-9 elementi di grande qualità.

Brindisi in crescita e in un buon momento, ma altrettanto, ancor di già si può dire per la Fortitudo imbattuta 7 su 7 nel 2025 e che è 12 vittorie in 14 sfide con il ritorno di Caja in panchina.

Solida, decisa, convinta, la Flats Service appare una squadra che sogna e che stasera vuole continuare a volare. Quella del PalaPentassuglia sarà una sfida avvincente tra due squadre che hanno lo stesso obiettivo, quello di continuare a vincere e a convincere come stanno facendo.

Nella Fortitudo assenti Sabatini e Gabriel, ma con un Thomas sempre più inserito nel gioco di squadra e chiamato a fare gli straordinari in difesa dove si troverà di fronte proprio l’ex Ogden. Direzione di gara affidata a Miniati, Maschio, Lupelli.

Diretta tv su RaiSport HD, radiofonica su Sanrocchino e audiocronaca invece su Canale 88.