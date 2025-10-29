Fortitudo, una vittoria da Oscar. L’Aquila non fa sconti a Torino. Sotto lo sguardo di Gassmann

FORTITUDO 85 TORINO 60

FLATS SERVICE : Fantinelli 12, Moore 25, Sarto 17, Sorokas 13, Samuele Moretti 2, Della Rosa 7, Guaiana 8, Gamberini 1, Braccio, Anumba ne, Imbrò ne. All. Caja. REALE MUTUA TORINO: Massone, Severini 3, Allen 19, Teague 20, Cusin, Schina 10, Bruttini, Stazzonelli 1, Zucca, Tortù 7. All. Paolo Moretti. Arbitri: Boscolo Nale, Cassinadri, Bartolini. Note: parziali 18-17, 36-40. 64-51. Tiri da due: Fortitudo 22/36; Torino 8/35. Tiri da tre: 11/31; 11/20. Tiri liberi: 8/10; 11/13. Rimbalzi: 37; 33.

La Fortitudo concede il bis e dopo Verona si ripete superando anche Torino. Nel fortino del PalaDozza la formazione di Attilio Caja tiene il passo degli avversari nei primi due quarti e poi mette le marce alto nella ripresa e chiude, con ampio anticipo il confronto. Bene in difesa, precisa in attacco la Flats Service non lascia scampo alla formazione di Paolo Moretti. Quattro giocatori in doppia cifra, Moore, top scorer con 25 punti, Sarto, Sorokas (anche 14 rimbalzi) e Fantinelli che sfiora la tripla-doppia con 12 punti, 9 rimbalzi e 10 assist e 32 di valutazione. Bene anche Guaiana e Della Rosa. Eppure l’avvio era stata tutto per Torino avanti 0-7 con Allen protagonista. Dopo 3’ Sarto stappa il canestro piemontese e dà il via alla serata di festa biancoblù. Un gioco da tre punti di Guaiana vale il 13-12, primo vantaggio per la Flats Service, poi la tripla di Fantinelli chiude il primo quarto sul +1.

La sfida rimane sul filo dell’equilibrio anche nel secondo parziale con Torino che piazza un parziale di 2-9 e chiude avanti di 4 all’intervallo. Nell’intervallo e nel prepartita il pubblico dal PalaDozza fa da spettatore alle riprese del film che vede protagonista Alessandro Gassmann nei panni di un allenatore. Ed è tutto un altro film quello a cui si assiste nella ripresa. La Effe piazza un parziale di 9-0 che ribalta definitivamente il punteggio. Il break tocca il 17-3 e al 25’ i biancoblù sono avanti 53-43. Fortitudo in controllo e che continua ad allungare nell’ultimo quarto, massimo vantaggio 84-57 e chiude facile facile. Nel finale, con Anumba e Imbrò a riposo, c’è gloria anche per Gamberini, a segno con un libero e per Braccio.

Le parole di coach Attilio Caja fotografano il match con Torino. "Sono molto contento per la prestazione della squadra. La partita l’abbiamo vinta nel primo tempo, quando siamo riusciti a rimanere attaccati quando loro tiravano 8 su 13 dalla lunga distanza. Nella ripresa la difesa ha macinato. Moore ha preso in mano la squadra, ma sono tutti hanno fatto qualcosa di molto utile. Bene anche le solo 5 palle perse e per 21 assist".

Le altre gare: Verona-Brindisi 85-71, Forlì-Mestre, Cento-Cremona, Rimini-Roseto, Avellino-Bergamo, Cividale-Scafati, Pesaro-Pistoia, Livorno-Milano, Rieti-Ruvo di Puglia. La classifica: Verona 12; Fortitudo, Pesaro e Brindisi 10; Cremona, Pistoia, Livorno, Torino, Rieti, Scafati, Bergamo e Rimini 8; Cividale, Mestre, Avellino e Cento 6; Forlì, Roseto e Ruvo di Puglia 4; Milano 2.