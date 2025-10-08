Brividi Fortitudo, servono due supplementari per battere l’Urania Milano

Bologna, 8 ottobre 2025 – Scongiurato il sinistro alla caviglia di capitan Fantinelli dopo la torsione di domenica (che in casa biancoblù avrebbero preso con una sarcastica risata vista l’infermeria sempre piena da giugno 2024), la Fortitudo conquista rocambolescamente 103-108 dopo due tempi supplementari il PalaFacchetti di Treviglio contro l’Urania Milano nel primo infrasettimanale del campionato di A2 e centra così la terza vittoria consecutiva dopo il ko all’esordio contro Roseto.

Domenica alle 18 si torna al PalaDozza per l’attesa sfida contro Pesaro, valevole per la quinta giornata di campionato.

In una clamorosa gara a due facce, fa tutto Bologna in appena 2’ di gioco, con Moore a debuttare con uno sfondamento, un istante prima che Sorokas (1+3), Moretti in reverse e lo stesso Moore in schiacciata redigano lo 0-8 che forza il time-out dell’Urania.

Contropiede di Sarto, step back di Moore ed Effe a +10, complice un’ottima difesa su Gentile e Taylor (4 perse per la coppia meneghina).

A scuotere finalmente i padroni di casa dopo 6’ da spettatori arrivano D’Almeida (2+1) e Sabatini (1+1), che mettono la firma sul break del 12-16: ma i biancoblù non si scollano nella metà campo difensiva, trovando così l’impulso per una nuova spallata firmata in sveltezza da Fantinelli, Imbrò e Sorokas (14-26).

Appoggio di Gamble su imbeccata di Sabatini, tripla frontale di capitan Fantinelli e la prima frazione va in archivio 18-32. Coach Caja mantiene basso il quintetto per non perdere la gamba dei primi minuti e, nonostante il doppio squillo di Gentile a rattoppare il divario, Della Rosa e Guaiana mantengono in quota Bologna 26-37.

Taylor si mette in ritmo (15 punti nel primo tempo) e si fa aiutare dal ferro per smuovere il tabellone dell’Urania, ma la sequenza Imbrò-Guaiana è rapidissima e mantiene l’inerzia tutta da un lato del campo: no look di Moore per Sorokas, fade away di Sarto, semigancio di Sorokas, tripla di Sarto, arresto e tiro di Moore dall’angolo e il bottino sale vertiginosamente a 34-52. Lupusor e Taylor evitano l’affondamento, ma la tripla di Sarto pesa tantissimo: si va a riposo sul 39-55.

L’inizio della ripresa è la fotocopia del primo tempo: tripla di Moore (+19), libero e tripla di Sorokas (+21), con la zona di Bologna a sballottare gli attacchi di Milano. Milano che quando tutto sembrava perso si ridesta con Taylor, capitan Amato e Gentile, che in rapida sequenza trovano il -12 che apre uno spiraglio, chiuso prontamente dallo 0-5 dell’asse fortitudino Sorokas-Sarto (58-73).

Poi, si spegne la luce ed è un guasto all’impianto fortitudino che non si riesce a riparare.

Bologna vivacchia infatti sul fronte difensivo e perde la lucidità dell’inizio, lasciando a Taylor il proscenio con una serie di triple (4 in pochi minuti) che permettono ai biancorossi di avvicinarsi 68-79 alla terza sirena.

Gentile riporta infatti i suoi sotto la doppia cifra di svantaggio, Fantinelli subisce una stoppata (inizialmente considerata irregolare, poi rivalutata dalla terna arbitrale) e Cavallero sigla il 2+1 su svarione di Guaiana che vale il 75-81 che ribalta l’inerzia del match. Tripla di Lupusor, risposta di Moore (con una tripla di tabella sulla falsa riga di quella in casa contro Cividale) e l’intensità si inerpica a meno di 5 giri dalla fine (80-87). 5-0 Lupusor-Taylor e in un amen l’Urania si porta a -2 con 2’ sul cronometro e Caja obbligato al time-out per tirar fuori qualcosa dal cilindro (17-8 il parziale).

Pareggia Gentile in faccia a Moretti, persa di Fantinelli, liberi di Gentile e clamoroso sorpasso a 54” dalla fine (89-87). Recupera Della Rosa, liberi di Moore e time-out di Milano a 8” dalla fine (89-89): errore di Amato e si va all’overtime.

È col monologo di Moore che la Fortitudo rimette la testa avanti 93-95, ma perde Sarto per il quinto fallo: Cavallero accorcia, Sorokas allunga e nuovamente Cavallero fa 5-0 per il clamoroso 99-97 che Caja riferma col time-out a 27” dalla fine. Pareggio di Moore, time-out di Cardani ed errore di Taylor: secondo overtime. La fatica attanaglia le squadre e i ritmi di gara precipitano.

Un libero di Moore e due liberi di Guaiana rimettono faticosamente Bologna a +3 con 60” da giocare: Gentile accorcia, Moore rifà +3, Moretti ci mette i liberi e una ciliegina preziosissima. Bologna disfa e fa tutto da sola, ma i 2 punti li porta a casa.

Il tabellino

Urania 103

Fortitudo 108 d2ts

Weegreenit Urania Milano: Taylor 31, Gentile 31, Amato 6, Lupusor 11, Gamble 6, Rashed ne, D’Almeida 3, Bracale ne, Lomartire ne, Abega ne, Cavallero 13, Sabatini 2. All. Cardani.

Flats Service Fortitudo Bologna: Moore 32, Sarto 16, Della Rosa 5, Sorokas 21, Imbrò 10, Guaiana 7, Fantinelli 7, Barbieri ne, Moretti 10, Gamberini ne. All. Caja.

Arbitri: Radaelli, Gai e Agnese.

Note: parziali 18-32; 39-55; 68-79.

Tiri da due: Milano 29/47; Bologna 24/37. Tiri da tre: 11/26; 14/39. Tiri liberi: 12/14; 18/23. Rimbalzi: 33; 41.