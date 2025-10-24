Fortitudo sfida Verona al PalaDozza: ritorno in campo contro la grande favorita

Acquista il giornale
Il confronto con la Scaligera arriva dopo una sequela di infortuni e due sconfitte consecutive dei bolognesi

di FILIPPO MAZZONI
24 ottobre 2025
Lee Moore della Fortitudo. Il match contro Verona sabato 25 ottobre al PalaDozza

Bologna, 24 ottobre 2025 – Acciaccata da una sequela di infortuni che non sembra passare, arrabbiata dalle due sconfitte consecutive, vogliosa di dimostrare che la squadra non è questa e che può dare molto di più, la Fortitudo si appresta a tornare in campo, domani sera, sabato 25 ottobre, alle 20.30 per affrontare al PalaDozza la Scaligera Verona, la grande favorita per la promozione diretta in serie A.

Qui Fortitudo

“Verona è una squadra che non ha bisogno di presentazioni, è stata costruita per primeggiare nel nostro campionato, ha un roster lungo e tanti giocatori esperti che sono in grado di risolvere le partite - conferma Matteo Angori assistente allenatore – Uno su tutti McGee, che sta sfoderando prestazioni di altissimo livello. Per vincere questa partita dovremo sicuramente tornare ad essere consistenti a livello difensivo e ritrovare fiducia offensiva, specialmente nelle percentuali di tiro. Sicuramente il nostro pubblico ci spingerà e ci darà grande energia per cercare di ritornare alla vittoria”. Nella Effe ancora assente Valerio Mazzola e ovviamente Lorenzo Benvenuti.

Qui Scaligera 

A presentare la sfida di domani è coach Demis Cavina, bolognese doc. “È sempre una partita emotivamente importante, sia a livello personale che per tutti i ragazzi, in un campo storico - sottolinea Dobbiamo ripartire dal secondo tempo con Rimini. Il match di Bologna avrà una preparazione accurata dal punto di vista tecnico e tattico, ma sarà l’aspetto emotivo a prevalere. Dovremo eseguire con precisione il piano partita, ma soprattutto iniziare la gara con aggressività, mentalità e tutto ciò farlo di squadra. Mai come in questo periodo ho sentito il gruppo così unito e compatto. Ci sono situazioni che possono pesare su una squadra e altre che, al contrario, la cementano. Le esperienze, positive e negative, che stiamo vivendo hanno ulteriormente rafforzato un gruppo che continua a mostrare grandi valori, e probabilmente la continuità di risultati è anche frutto di questo”. Nella Tezenis Assente Justin Johnson, per un trauma al piede destro con sofferenza del legamento interosseo. Sarà rivalutato ad inizio della prossima settimana.

Arbitri - Direzione di gara affidata a Luca Attard, Grappasonno, Bonotto

Radio & Tv - Diretta streaming su LNP Pass, radiofonica su Radio Sanluchino e audiocronaca live su Canale 88.  

© Riproduzione riservata

