La Fortitudo vince con grinta, tutto merito della difesa

Bologna, 25 ottobre 2025 – Vittoria di carattere per la Fortitudo. Incerottata, costretta a ruotare con solo 7 elementi, reduce da 2 cocenti sconfitte consecutive, la formazione di Attilio Caja ritrova grinta, determinazione e una difesa straordinaria per pressione ed efficacia e batte, rimanendo in pratica sempre in vantaggio la corazzata Verona.

Guidata da un eccellente capitan Fantinelli la Flats Service torna a vincere e incassa 2 punti pesanti che la rilanciano nel morale e nella classifica. Mancano Valerio Mazzola e Lorenzo Benvenuti e come previsto rimane ai box anche Matteo Imbrò; nella Scaligera dove è assente l’infortunato Justin Johnson, c’è l’ex Riccardo Bolpin che per una sera non fa valere la legge dell’ex.

Caja lancia in quintetto Vincenzo Guaiana con Matteo Fantinelli, Lee Moore, Alvise Sarto e Paulius Sorokas. Mani freddissime per entrambe le squadre; al 5’ la Effe avanti 9-3, mentre1’ dopo la tripla di Fantinelli vale il +10 biancoblù sul 15-5. Zampini è l’unico a produrre qualcosa per Verona, fino a quando non si accende Mcgee con 8 punti di fila.

La Effe risponde con Moore, una bella iniziativa di Guiana e con tanti liberi, ma si continua a segna pochissimo tant’è che all’intervallo la Effe è avanti di 8, ma con 50 punti complessivi segnati dalle 2 squadre. Ad inizio terza frazione Verona gira l’inerzia della sfida a suo favore e al 25’ è perfetta parità sul 33-33. Fantinelli tiene avanti la Effe fino al 29’, la Scaligera mette la freccia, ma solo per un azione. Sarto, terza tripla di giornata riporta avanti la Effe, mentre Della Rosa apre l’ultimo quarto con una nuova bomba e poi con una recuperata che lancia in contropiede Moore per il 46-39 del 32’. I 5364 del PalaDozza spingono la Effe che continua a difendere con grandissima intensità, Verona non segna per 7’ Fantinelli e Moretti riportano la Effe sul +11, 50-39 al 37’ respingendo definitivamente la Scaligera.

Il tabellino

FORTITUDO BOLOGNA 55

SCALIGERA VERONA 47

FLATS SERVICE BOLOGNA: Fantinelli 15, Moore 10, Sarto 10, Guaiana 2, Sorokas 12; Della Rosa 3, Moretti 3; Anumba ne, Braccio ne, Gamberini ne, Barbieri ne. All. Caja.

TEZENIS VERONA: Zampini 5, McGee 20, Bolpin, Serpilli 5, Poser 3; Baldi Rossi 7, Ambrosin 5, Monaldi 2, Spanghero; Pittana ne, Mecenero ne, Kuzmanic ne. All. Cavina. Arbitri: Luca Attard, Grappasonno, Bonotto.

Note: parziali 17-8, 29-21, 41-39, Tiri da due: Fortitudo 12/29; Verona 9/21. Tiri da tre: 7/20; 7/38. Tiri liberi: 10/14; 8/10. Rimbalzi: 32; 39.