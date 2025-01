La Fortitudo cala la sesta vittoria: Cantù battuta 74-57

Bologna, 29 gennaio 2025 - Sesta vittoria di fila, 11^ (su 13 sfide giocate) con Attilio Caja in panchina per la Fortitudo Flats Service che batte 74-57 Cantù e oltre a continuare la sua striscia vincente riduce lo scarto dalla vetta della classifica, adesso a 6 punti, vista la sconfitta di Rimini.

Primo tempo di rincorso, poi Matteo Fantinelli e compagni cambiano marcia nella ripresa, dominano con la difesa strepitosa che concede appena 20 punti in 20’ ai brianzoli e centra una vittoria netta. Parte meglio Cantù avanti 2-8 al 4’ grazie a due triple di Moraschini. Bolpin prova ad alzare i livelli offensivi della effe che torna in scia sul 9-10, prima che Baldi Rossi e Valentini la ricaccino a -9 sul 9-18. La Fortitudo finisce anche a -15 sul 14-29 ad inizio seconda frazione (13’). Caja prova così a mischiare le carte riproponendo Mian da 4 tattico, per cercare di allargare il campo di fronte alla fisicità di Cantù, fin troppo permessa dai direttori di gara suscitando la protesta del coach biancoblù e della squadra.

I 5200 del Madison di Piazza Azzarita (presenti in tribuna tra l’altro anche i giocatori della Virtus Clyburn, Tucker e Holiday) alzano ancora di più i toni e la Effe risponde piazzando un parziale di 11-2 e torna in partita sul 30-34 al 18’. Ad inizio ripresa la Effe ribalta definitivamente la sfida portandosi per la prima volta avanti 43-42 al 14’. In campo c’è solo la squadra di Caja che piazza un break di 17-0 allungato sul 21-2, per il 54-42 che al 27’ spezza la sfida. Ad inizio ultima frazione di gioco due triple di fila di Mc Gee portano il punteggio sul 56-50 e sembrano riaprire la contesa. La Fortitudo è e si conferma ancora una volta squadra solida, con spessore e qualità, tiene dritta la barra, riprende in mano la sfida 64-50 al 35’ e centra una vittoria Domenica Fortitudo di nuovo in campo, sempre al PalaDozza stavolta contro Vigevano.

Il tabellino

FORTITUDO BOLOGNA 74

CANTU’ 57

FLATS SERVICE FORTITUDO BOLOGNA: Fantinelli 4, Bolpin 15, Mian 11, Thomas 5, Freeman 13; Vencato 2, Panni 3, Aradori 17, Battistini, Cusin 4; Bonfiglioli ne. All. Caja.

ACQUA S. BERNARDO CANTU’: De Nicolao 3, Moraschini 14, Piccoli 3, Basile 8, Hougue 4; Mc Gee 8, Okeke 2, Baldi Rossi 7, Riismaa, Valentini 8. All. Brienza.

Arbitri: Costa, Bartolini, Bertuccioli.

Note: parziali tempi 11-20, 33-37, 56-44.

Tiri da due: Fortitudo 16/34; Cantù 11/32. Tiri da tre: 10/24; 10/29. Tiri liberi: 12/17; 5/10. Rimbalzi: 41; 33.