Fortitudo, voglia di ricominciare. Tanti ex per superare Scafati

Ricominciamo. Riprendendo le parole della canzone di Adriano Pappalardo la Fortitudo prova a lasciarsi alle spalle la falsa partenza. Alle 18, al PalaDozza, Matteo Fantinelli e compagni provano a dare la prima gioia ai tifosi. Sono 4.619 tessere, oltre cinquemila le presenze complessive, il popolo biancoblù ha già risposto presente in un PalaDozza che si annuncia caldo.

Adesso la risposta la devono dare Attilio Caja e i suoi ragazzi, contro quella Scafati, che di stare in A2 non ne ha voglia. In estate la società campana si è mossa tanto e con un budget di primissima fascia per mettere a disposizione di Alessandro Crotti una squadra che possa puntare subito a tornare in A. I gialloblù vantano una coppia di stranieri Walker e Allen di sicuro affidamento, un gruppo italiani di qualità con Caroti, Mollura, Iannuzzi, Pullazi guidato dall’ex Virtus Mascolo e un’anima argentina con la garra data degli italo-sudamericani Chiera, Fresno e Bortolin. Una Givova fatta da 10 giocatori e che divide con Verona la pole position di questa A2.

E la Fortitudo? Ha dovuto fare i conti con il grave infortunio di Benvenuti, con l’arrivo di Imbrò e il cambio di ruolo di Sorokas, Anumba ancora ai box e Guaiana, dovendo riadattarsi e facendo, almeno difensivamente fatica col nuovo assetto. Ecco così che Ricominciamo sa tanto di invocazione. Serve un Sorokas come quello che abbiamo ammirato in precampionato e Supercoppa, non quello di Roseto. Serve che capitan Fantinelli e Della Rosa prendano sempre più in mano una squadra che deve crescere, soprattutto in difesa.

Serve che la Fortitudo giochi come sa. Sfida con tanti ex: da coach Caja che prese e salvò Scafati in serie A prima di approdare proprio sotto le Due Torri, a Imbrò con Caja in quell’avventura campana a Sorokas che con i gialloblù ha giocato la passata stagione. Le due squadre si sono già affrontate in precampionato nella finale del torneo di Caserta. Successo Fortitudo 94-80 dopo un primo tempo equilibrato e una ripresa dominata da una Effe che trovò grande efficacia dalla coppia straniera Moore-Sorokas ed eccellenti prestazioni offensivi anche da Sarto e Fantinelli. Oggi sarà un altro confronto, ma in Fortitudo c’è gran voglia di cominciare o meglio dire ricominciare.

Diretta streaming su Lnp Pass, radiofonica su Sanluchino e audiocronaca live su Canale 88. Direzione affidata al trio Rudellat, Nuara e Ugolini.