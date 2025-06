Fortitudo, zero fretta sul mercato. Un milione il budget di Portaluppi

Caccia al lungo. In attesa della coppia straniera, ’Save the Best for Last’ oppure un più italico lasciamo il meglio alla fine, la Fortitudo continua a muoversi sul mercato nazionale alla ricerca di due lunghi italiani che possano completare il reparto dei giocatori italiani. Il mercato dei giocatori di formazione non offre grandi spazi di manovra, con i pezzi pregiati che hanno già trovato sistemazione a suo di offerte, rilanci e controrilanci, ma anche per i costi eccessivamente lievitati a causa delle aste al rialzo fatte di altri club.

Ci sono club che si sono buttati decisi sul mercato come Brindisi, Scafati, Avellino e Verona facendo, con budget importanti, al pari o quasi per altro di quello della Fortitudo. In casa Effe si è scelto una gestione oculata del budget, è di circa un milione netto, a disposizione per questo mercato e che vedrà i due stranieri, fondamentali per non dire decisivi per le sorti della stagione biancoblù. Adesso coach Attilio Caja e il general manager Flavio Portaluppi sono concentrati sui nomi dei due lunghi che mancano alla pattuglia biancoblù. Alcuni elementi interessanti che presentava il mercato hanno già preso altre destinazioni: è il caso di Iannuzzi e Bortolin finiti a Scafati, Zerini ad Avellino, Guariglia a Rieti, giusto per citarne alcuni, ma il mercato propone ancora qualche nome interessante. La Fortitudo dovrà avere calma e pazienza, senza farsi prendere dalla frenesia, ma trovando la forza di aspettare.

Non è da escludere che qualche giocatore adesso in A, magari non trovi spazio nel massimo campionato e decida, a fronte di allettanti offerte economiche, di scendere di categoria e magari scegliere una piazza ambita come quella di Bologna. Il richiamo del PalaDozza e della Fortitudo è sempre uno stimolo ulteriore, ma va ovviamente affiancato da offerte contrattuali commisurate a quelle delle altre società.

In attesa di stringere con i due lunghi italiani intanto Caja e Portaluppi stanno già sondando il mercato degli stranieri. Qui la concorrenza dei club nazionali e interazioni è altrettanto spietata, ma almeno le alternative sia nel ruolo di guardia che di ala grande non mancano, basta pescare bene. Dalla scelta e dalla firma dei due stranieri, passerà grande parte del futuro della stagione biancoblù, ecco perché Caja e Portaluppi si stanno prendendo tutto il tempo necessario per scegliere gli elementi giusti da inserire nel migliore dei modi nella squadra che stanno allestendo. Si lavora soprattutto per l’esterno straniero visto che sono quasi scontate le ufficializzazioni della guardia venticinquenne Vincenzo Guaiana e dell’ala piccola ventinovenne Simon Anumba, il pacchetto degli esterni italiani sembra praticamente fatto.