Grinta Fortitudo, tutto merito della difesa

FORTITUDO

55

SCALIGERA VERONA

47

FLATS SERVICE : Fantinelli 15, Moore 10, Sarto 10, Guaiana 2, Sorokas 12, Della Rosa 3, Moretti 3, Anumba ne, Braccio ne, Gamberini ne, Barbieri ne. All. Caja.

TEZENIS VERONA: Zampini 5, McGee 20, Bolpin, Serpilli 5, Poser 3, Baldi Rossi 7, Ambrosin 5, Monaldi 2, Spanghero, Pittana ne, Mecenero ne, Kuzmanic ne. All. Cavina.

Arbitri: Luca Attard, Grappasonno, Bonotto.

Note: parziali 17-8, 29-21, 41-39. Tiri da due: Fortitudo 12/29; Verona 9/21. Tiri da tre: 7/20; 7/38. Tiri liberi: 10/14; 8/10. Rimbalzi: 32; 39.

Vittoria di carattere per la Fortitudo. Incerottata, costretta a ruotare solo 7 elementi, reduce da due sconfitte consecutive, la formazione di Attilio Caja ritrova grinta, determinazione e una difesa straordinaria per pressione ed efficacia e batte, rimanendo in pratica sempre in vantaggio la corazzata Verona. Guidata da un eccellente capitan Fantinelli la Flats Service torna a vincere e incassa due punti che la rilanciano nel morale e nella classifica. Mancano Valerio Mazzola e Lorenzo Benvenuti e come previsto rimane ai box Matteo Imbrò. Nella Scaligera dove è assente l’infortunato Justin Johnson, c’è Riccardo Bolpin che per una sera non fa valere la legge dell’ex.

Mani freddissime per entrambe le squadre; al 5’ la Effe avanti 9-3, mentre1’ dopo la tripla di Fantinelli vale il +10 biancoblù sul 15-5. Zampini è l’unico a produrre qualcosa per Verona, fino a quando non si accende Mcgee con 8 punti di fila.

La Effe risponde con Moore, una bella iniziativa di Guiana e con tanti liberi, ma si continua a segna pochissimo tant’è che all’intervallo la Effe è avanti di 8, ma con 50 punti complessivi segnati dalle 2 squadre.

A inizio terza frazione Verona gira l’inerzia della sfida a suo favore e al 25’ è perfetta parità sul 33-33. Fantinelli tiene avanti la Effe fino al 29’, la Scaligera mette la freccia, ma solo per un’azione. Sarto, terza tripla riporta avanti la Effe, mentre Della Rosa apre l’ultimo quarto con una tripla e poi con una recuperata che lancia in contropiede Moore per il 46-39 del 32’.

I 5.364 del PalaDozza spingono la Effe che continua a difendere con grandissima intensità, Verona non segna per 7’ Fantinelli e Moretti riportano la Effe sul +11, 50-39 al 37’ respingendo la Scaligera.