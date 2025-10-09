Il coach: "I numeri certificano il nostro dominio». E attacca Radaelli: "Liberi ripetuti quattro volte». Orgoglio Caja: "Grande successo. L’arbitro? Come i rigori della Roma»

Di buono c’è che è stato scongiurato il sinistro alla caviglia di capitan Fantinelli dopo la torsione di domenica contro Cividale. Ma di meglio c’è che è stato scongiurato anche il sinistro su un campo dominato per 35’, quello di Treviglio contro l’Urania, prima di incappare in due tempi supplementari per certi versi incomprensibili e surreali, viste come si erano messe le cose a inizio ripresa (+21). Ma alla fine quel che conta sono la testa e la tenuta di una squadra che sblocca il ruolino di marcia in trasferta, che allunga a tre vittorie la striscia positiva e che arriverà domenica contro Pesaro con una migliore consapevolezza di sé.

"Siamo estremamente soddisfatti di questa grande vittoria – dice coach Caja – giocata benissimo: siamo stati avanti 42 minuti contro i loro 2, diciamo che il margine è stato spesso ampio. I ragazzi con le difficoltà di essere corti, con Fantinelli che era in dubbio fino all’ultimo, hanno fatto una partita di cuore e tecnica difensiva".

La lucidità mai persa, una chiave verso Pesaro. "Gentile a questo livello è immarcabile, ma ciò non toglie che abbiamo fatto una gran difesa e siamo stati sempre lucidi. Grandi complimenti ai miei ragazzi, con 5 giocatori in doppia cifra, devo dire che l’Urania è rimasta sorpresa dal nostro ritmo. Penso che abbiamo meritato questo".

Poi l’attacco a una terna arbitrale a tratti confusionaria. "Anche perché abbiamo vinto, mi auguro che i vertici arbitrali guardino quello che hanno fatto qui, soprattutto il signor Radaelli. Fra l’annullamento del canestro di Fantinelli, nonostante il loro giocatore reo confesso, e l’aver fatto ripetere 4 volte un tiro libero come i rigori della Roma, spero che guardino e giudichino. Se non vinciamo per questi errori grossolani non è giusto".

Giacomo Gelati