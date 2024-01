Il derby della via Emilia. Fortitudo, testa e cuore per battere Piacenza

Fortitudo attenta al derby della via Emilia. Sfida dalle mille insidie quella che attende, alle 18, la formazione di Attilio Caja al PalaBanca di Piacenza dall’Assigeco padrona di casa.

Prima a quattro turni dal termine della stagione regolare, la Fortitudo prova a difendere il primato avvicinandosi, passo dopo passo, a uno dei primi due posti in classifica e quindi al possibile approdo alla Final Four di Coppa Italia in programma a Roma tra il 16 e il 17 marzo. Sfida tutt’altro che facile però attende Matteo Fantinelli e compagni contro un’avversaria che già all’andata dette filo da torcere ai biancoblù.

Al PalaDozza finì 94-92 per la Fortitudo, con la formazione diretta dal bolognese Stefano Salieri che arrivò a un passo dalla vittoria, grazie ai 30 punti di Giovanni Veronesi e con la tripla di Gherardo Sabatini che si fermò sul ferro, prima gelando e poi scatenando il tripudio del PalaDozza.

Rispetto alla sfida del 5 novembre Piacenza arriva al confronto di oggi dovendo fare i conti con un organico con tanti elementi in non perfette condizioni fisiche.

Recuperato Skeens, guarito dal problema alla caviglia, in casa Assigeco si spera di riavere a disposizione, anche se non al meglio Querci e Gallo. Più difficile rivedere in campo Bonacini le cui condizioni saranno rivalutate proprio alla vigilia del match.

Sfida nella sfida il confronto tra Sabatini e Fantinelli due dei migliori passatori del campionato, quella degli esterni tiratori, italiani, dall’una e dall’altra parte e la battaglia sotto i tabellino che vedrà Ogden e Freeman affrontare un’altra coppia americana di assoluto livello come quella formata da Miller e Skeens. Mentre oggi la squadra sarà concentrata per la sfida con Piacenza, passo importante appunto verso il primo posto e la Final Four di Coppa Italia, in casa Fortitudo si pensa anche al mercato.

C’è l’interesse della Effe per Tomas Woldetensae e quello del giocatore per cambiare aria da Varese, dove quest’anno sta trovando meno spazio. Molto dipenderà da cosa vorrà fare e da come vorrà muoversi la formazione lombarda, ma in caso di possibile cessione del bolognese, la Effe potrebbe fiondarsi sul giocatore che andrebbe a completare, nel migliore dei modi, il proprio reparto esterni.

Per Piacenza si prepara, manco a dirlo l’ennesimo esodo dei tifosi Fortitudo. Per chi non ha ancora acquistato il biglietto per la sfida di oggi, i tagliandi sono a disposizione sul circuito VivaTicket, oppure direttamente presso la biglietteria del PalaBanca a partire dalle 16,30. Per i tifosi della Fortitudo, la società ospitante consiglia l’acquisto dei biglietti nella Tribuna Bovo.

Direzione di gara affidata a Puccini, Grappasonno e Roca.

Radio & Tv. Diretta streaming su Lnp Pass e radiofonica su Nettuno Bologna Uno.

Le altre gare: Udine-Trieste 87-83, Forlì-Verona 76-68, Rimini-Cividale 67-69; Chiusi-Orzinuovi, Nardò-Cento.

La classifica: Fortitudo Bologna e Forlì 30; e Udine 28; Trieste 26; Verona 24; Piacenza 18; Nardò 16; Rimini, Cividale e Cento 12; Orzinuovi 8; Chiusi 4.