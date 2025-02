IL FATTORE TIFOSI. Tutto esaurito in piazza Azzarita. Il 19 marzo la gara con l’Urania Milano

Non poteva che essere altrimenti. Con una nota arrivata ieri mattina è stato annunciato il tutto esaurito per la gara di domenica alle 18 contro Pesaro, il terzo dall’inizio della stagione 2024/2025, a riprova del prestigio di una sfida fra due big della pallacanestro italiana. Oltre a riconvalidare quanto evidenziato dai dati redatti nelle scorse settimane, cioè quelli della leadership del pubblico biancoblù in materia di spettatori complessivi, media spettatori per gara, incasso globale e incasso medio.

Nella gara d’andata sulle doghe della Vitrifrigo Arena (trasmessa in diretta Rai) è stato invece registrato il record di spettatori della stagione, con 7.922 biglietti venduti, numeri importantissimi per due piazze storiche e in un contenitore come la A2.

Sempre ieri è arrivata anche la notizia dello spostamento della gara casalinga (l’ufficialità arriverà oggi) di domenica 23 febbraio con l’Urania Milano: sarà ricollocata mercoledì 19 marzo alle 20,30. Pertanto dopo lo stop della Coppa Italia e alla vigilia della sfida casalinga con Nardò (23 marzo).

g.g.