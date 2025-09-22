Il tecnico non fa sconti alla sua squadra: "I nostri avversari hanno vinto con merito, bisogna migliorare». Caja: "Troppo modesti in difesa. E Cinciarini ha spaccato la partita»

ROSETO (Teramo)

La Fortitudo è mancata in difesa, in quello che alla vigilia del campionato doveva essere uno dei suoi punti di forza. Se l’attacco ha girato, tutto sommato positivamente, sono stati proprio i troppi errori e una difesa non ancora registrata i fattori che sono costati alla Effe la sconfitta all’esordio a Roseto.

"Roseto ha vinto con merito, approcciando la partita con la giusta aggressività – sottolinea coach Attilio Caja – Noi? Siamo stati troppo modesti in difesa, sia in avvio quando loro hanno preso il vantaggio iniziale, Cinciarini che a 42 anni ha spaccato subito la partita, sia quando siamo risaliti riportandoci a ridosso". L’Artiglio sottolinea l’approccio sbagliato della Effe.

"Siamo stati troppo permissivi, abbiamo provato a rientrare, ma senza una difesa solida, senza riuscire a fare due buone azioni difensive di fila era difficile; speriamo sia questione di tempo. L’atteggiamento è stato lo stesso della Supercoppa dove avevamo fatto pochi falli, oggi siamo partiti allo stesso modo, speriamo di capirlo in fretta". Poi Caja parla dei singoli.

"Sorokas? Oggi ha fatto una partita non positiva, in altre occasioni era andato molto bene. Con Mazzola siamo riusciti a sopperire a questa mancanza, ma il nostro problema è stato in difesa. Anche Fantinelli, di solito uno dei nostri perni, non ha giocato la sua migliore prova. Buoni segnali sono arrivati da Imbrò, ma serviranno meno errori per essere competitivi, specie in trasferta".

Ieri sera intanto si è chiusa la campagna abbonamenti che ha fatto registrare un nuovo record.

Superati i 4.567 dell’anno scorso, oggi è atteso il dato ufficiale finale.

