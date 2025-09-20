In vetrina Fortitudo, ecco maglie e sorrisi

La presentazione delle maglie, la vendita delle tessere che prosegue a gonfie vele e un campionato ormai alle porte.

Da domani la Fortitudo inizia a fare sul serio con la trasferta di Roseto sul parquet dei neopromossi abruzzesi per l’esordio in serie A2.

A ospitare la passerella Fortitudo – per la presentazione delle maglie – il circolo Bononia della presidente Rosanna Ghetti.

Sulle divise ufficiali, realizzate dallo sponsor tecnico Joma, capeggia il logo Flats Service, a conferma dell’impegno di Matteo Gentilini non solo come socio di maggioranza relativa e di presidente del Consorzio, ma anche dell’azienda di Vignola, al fianco della Fortitudo.

A parlare per la Fortitudo il general manager Flavio Portaluppi, il coach Attilio Caja e i protagonisti Matteo Fantinelli, Paulius Sorokas e Samuele Moretti.

"Essere in Fortitudo è un’esperienza entusiasmante – sottolinea Portaluppi –. Mi sono trovato subito bene a Bologna. Con Caja siamo riusciti a costruire un buon gruppo, fatto di ragazzi che hanno tanta voglia di lavorare, anche se, scusate il francesismo, la sfiga non ci ha ancora abbandonato. E’ stato un grande dispiacere perdere Benvenuti. Ribadisco c’è un gruppo che sta lavorando, sta spingendo in una unica direzione anche se sappiamo che abbiamo ancora molto da fare. Fa piacere vedere che gli sforzi che stiamo facendo sono apprezzati e i numeri ce lo confermano con sostegno dei tifosi".

Fronte tagliandi, a due giorni dalla chiusura della campagna abbonamenti della Fortitudo è stato sfondato il muro delle 4.500 tessere, con l’occasione di fare ancora meglio e avvicinarsi a quota 4.567 dell’anno scorso.

"Ho un bel gruppo di giocatori a disposizione, peccato per l’infortunio di Benvenuti e per l’indisponibilità iniziale di Anumba, ma ho dei giocatori seri che si stanno impegnando – conferma Caja –. All’Università si studia ogni giorno non solo prima degli esami e i ragazzi si stanno impegnando al massimo in allenamento. Un grazie va alla società per essersi mossa subito dopo l’infortunio di Benvenuti prendendo Imbrò e ovviamente ai tifosi, la Fossa è sempre con noi, lotteremo dando sempre il cento per cento per ricambiare il loro affetto. Il campionato? Sarà difficilissimo ci sono tante squadre forti, non abbiamo un calendario facile, ma dobbiamo sempre fare il meglio possibile, testa bassa e pedalare, anche se ci vuole anche un po’ di fortuna".

La squadra partirà quest’oggi alla volta di Roseto. Caja non è riuscito a recuperare Simon Anumba, mentre, con una settimana in più a disposizione, ha inserito al meglio Matteo Imbrò.