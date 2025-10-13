Ko La Fortitudo paga le fatiche supplementari

FORTITUDO

74

PESARO

81

FLATS SERVICE : Fantinelli 8, Moore 19, Sarto 6, Sorokas 20, Moretti 12, Della Rosa 2, Guaiana 1, Imbrò 6, Braccio ne, Barbieri ne, Gamberini ne. All. Caja.

VICTORIA LIBERTAS PESARO: Bucarelli 7, Tambone 10, Maretto 15, Miniotas 14, De Laurentiis 5, Trucchetti 9, Bertini 7, Virginio 14, Fainke, Sakine ne. All. Leka.

Arbitri: Salustri, Almerigogna, Coraggio.

Note: parziali 24-21, 30-44, 57-71. Tiri da due: Fortitudo 14/39; Pesaro 17/28. Tiri da tre: 10/30; 12/35. Tiri liberi: 16/23; 11/15. Rimbalzi: 48; 36.

Stanca fisicamente e mentalmente per la battaglia di mercoledì a Treviglio, la Fortitudo cade per la prima volta davanti al proprio pubblico, al termine di una prestazione con qualche alto, giusto il primo quarto e tanti bassi, nei restanti 3 quarti.

Nonostante la formazione vinca la battaglia ai rimbalzi 48-36, la formazione di Attilio Caja cade complice una brutta percentuale nel tiro: 24/ 69. Eppure la Effe aveva approcciato bene la sfida. Prima parte del confronto sempre sul filo dell’equilibrio, tant’è che la forbice del distacco rimane sempre minima, con massimo vantaggio biancoblù sul 18-14.

Moore e Sarto sono inizialmente i più prolifici per la Effe, mentre Pesaro è una vera e propria cooperativa del canestro. Sono proprio i marchigiani a inizio secondo parziale a scappare, portandosi avanti 26-30 dopo un parziale di 2-9. Il secondo parziale è tutto di marca pesarese con Virginio protagonista del break successivo di 0-7 che porta i marchigiani avanti 30-39 a 1’36’’ dall’intervallo e costringe Caja a chiedere tempo per riordinare le idee di una Effe capace di segnare appena 6 punti, con un pessimo 3 su 20 dal campo.

La rottura prolungata biancoblù arriva a toccare il -14 all’intervallo. Nella ripresa sale di tono Paulius Sorokas, stimolato anche dalla sfida con il connazionale Miniotas, a sua volta protagonista per Pesaro, ma non basta per dare la svolta al match. Serve una scossa, che però tarda ad arrivare tanto’è che la VL continua ad allungare e la Fortitudo sprofonda a -19 sul 45-64 al 27’.

Prova allora a darla Moore con 2 triple nel finale di terza frazione. Nell’ultimo quarto si alzano i toni del PalaDozza che diventa una vera e propria bolgia. Pesaro non segna più e la Fortitudo risale pian piano fino a -4, al 36’ sul 72-76.

Ma nel finale le energie dei biancoblù sono finite e arriva la prima sconfitta casalinga della stagione dopo i successi con Scafati e Cividale. Finale caldo, con i tifosi dell’Aquila che litigano tra loro.