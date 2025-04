La Effe conquista l'ottavo posto: vittoria cruciale per i playoff

Era prima di tutto imprescindibile un segnale dopo una lunga parentesi di sconfitte (quattro di fila, troppe per la Effe). Vuoi per la striscia negativa che ha condizionato non poco i progetti e il rush finale del campionato fortitudino, vuoi per salvare il salvabile in una condizione di infermeria grandemente debilitante per coach Attilio Caja e soci: anche ieri assente capitan Matteo Fantinelli, sostituito dall’asse Vencato-Panni.

E così arriva l’ottavo posto finale, che non vuol certo dire potere gongolare a lungo per il fattore campo a favore nel secondo turno di play in (si attende il responso del mtch fra Torino-Pesaro), ma che alla fine, per come si stavano mettendo le cose, è la situazione migliore pronosticabile, soprattutto per un club che fa del suo pubblico l’uomo in più: in caso di vittoria si affronterebbe poi Cantù ai playoff. Ma un passo alla volta.

"Complimenti ai ragazzi per la vittoria – dice il tecnico pavese dopo la gara a Livorno –, è stata una partita dove la difesa ci ha dato molto. Prima come approccio, mettendo la gara sui nostri binari, poi quando Livorno ha avuto delle fiammate noi siamo rimasti lì con la testa e in trasferta è un aspetto importante". Parole sulle quali è indispensabile che la Effe si focalizzi in vista del prossimo impegno e con un occhio cautissimo alla possibile serie contro i canturini.

"In attacco – conclude l’allenatore biancoblù – abbiamo trovato un’arma importante, oltre all’ennesima buona prova di Aradori, in Gabriel. Ma tutti gli esterni hanno fatto qualcosa di importante, difendendo molto bene contro giocatori come Banks, Filloy e Hooker".

Ora l’Aquila deve trovare un’altra vittoria prima di potere accedere agli agognati playoff e sognare la promozione in serie A.

Giacomo Gelati