La Fortitudo cala il Fante. "Ormai questa è casa mia. Supercoppa e campionato, dobbiamo essere squadra»

Ci eravamo lasciati il 20 maggio dopo la sconfitta in gara 5 nei quarti di finale con Cantù che è costata l’eliminazione dai playoff, ci ritroviamo adesso alla vigilia dell’inizio di una nuova stagione che prende ufficialmente il via domani a Ravenna con la Supercoppa. Nel mezzo c’è stata una estate di rivoluzione con una squadra tutta nuova, un’operazione sostenuta per ridurre i problemi di pubalgia e una ripartenza con un precampionato che l’ha visto grande protagonista, ma con una costante in casa Fortitudo: Matteo Fantinelli, che c’era, c’è e ci sarà e che quest’anno, contratto per altro già firmato anche per il prossimo, è alla sua ottava stagione nella Effe.

Prima di tutto, Fantinelli come sta? "Mi sento bene, ho accusato un po’ di strascichi dovendo per affaticamento saltare per esempio la sfida con Montecatini e ovviamente non sono al cento per cento. Ma, ripeto, sto bene, gioco, in allenamento e in partita spingo: direi che il peggio è passato e adesso va, di giorno in giorno sempre meglio".

In questo precampionato l’abbiamo vista fin da subito grande protagonista, oltre alla solita difesa e regia. L’abbiamo visto segnare con più costanza. "Con un americano sugli esterni, ovvio che è cambiato qualcosa come chimica di squadra: come playmaker abbiamo più spazio e poi l’avere un’alternativa di altissima qualità come Della Rosa ha permesso di abbassare un po’ il mio minutaggio, ma anche ovviamente di essere più aggressivo".

A dire il vero, da qualche giorno c’è anche un altro playmaker in organico: Matteo Imbrò. "Beh, Matteo è un veterano, un giocatore che aumenta la pericolosità dei nostri esterni, un eccellente realizzatore da tre, sono sicuro che conoscendo Caja per averlo già avuto a Scafati, si inserirà con grande facilità e sarà in grado di darci una mano fin da domani contro Rimini".

Peccato, invece, per l’infortunio di Lorenzo Benvenuti, per voi che dovrete fare a meno di quello che era il centro titolare, e soprattutto per lui. "Da avversario conoscevo già molto bene Lorenzo, è un ottimo giocatore, ma perdiamo sopratutto una persona speciale: nonostante i pochi giorni insieme, era già diventato un punto di riferimento importante nello spogliatoio per i compagni". L’arrivo di Imbrò al posto di Benvenuti ovviamente ha cambiato l’assetto della squadra. "In effetti è cambiato nei ruoli di diversi elementi, che sono ’traslati’, in posizioni diverse, vedi Sorokas da 5, Anumba da 4, Guiana da 3, ci stiamo adattando".

Domani è già tempo di semifinale di Supercoppa con Rimini, un test vero, difficile. "Incominciamo subito forte, Rimini con Verona credo sia tra le favorite per la promozione diretta. Sarà un banco di prova importante; dobbiamo sopperire all’assenza di Anumba, tra inserimenti e assenze siamo ancora un po’ un cantiere aperto".

Il precampionato vi ha visto chiudere con un perfetto 7 su 7 nel computo delle vittorie nelle amichevoli. "Ho dei compagni di squadra super disponibili, si sono calati al centodieci per cento nella nostra realtà e pronti a seguire le idee di coach Attilio Caja. Forse adesso come adesso ci sono squadre più pronte o più quotate della nostra come organico, noi dobbiamo avere l’umiltà di sapere di non essere tra i favoriti del campionato, ma avere la voglia e la determinazione di sopperire a questo mettendo partita dopo partita, allenamento dopo allenamento, tutti noi stessi in campo".

E’ all’ottavo anno in Fortitudo, è la conferma che le bandiere esistono ancora. "Come dico sempre le cose si fanno in due. Io qui sono a casa. Devo ringraziare i tifosi per quello che ci trasmettono, la società che ha sempre creduto in me e mi dà la possibilità di rappresentare questa città e questa maglia. Faccio fatica a parole a dire quello che sento. Otto anni sono tanti, per uno sportivo sono una vita, l’emozione di giocare al PalaDozza è unica, e ogni volta mi sprona a volere dimostrare sul campo di meritare di indossare questa maglia".

Un sogno sarebbe riportare, stavolta da capitano, la Effe in serie A. "Dobbiamo essere ambiziosi, ma anche realisti. Ero qui quando siamo stati promossi in serie A, eravamo una squadra già con tanta qualità. Sulla carta ci sono squadre più attrezzate di noi in A2, ma ripeto possiamo sopperire con la forza del gruppo, dedizione e l’impegno. Sul piano tecnico l’infortunio di Benvenuti ci priva di un elemento di fisicità importante sottocanestro; offensivamente credo che il talento e i punti nelle mani non ci manchino e l’arrivo di Imbrò fa accrescere ancora di più la nostra pericolosità sugli esterni, e con sua esperienza, aumenta la sicurezza dei compagni".