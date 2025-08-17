La Fortitudo corre ai ripari e richiama Conti. Contratto a gettone per l’mvp del Playground

La Fortitudo, in attesa di tornare ufficialmente a essere griffata Flats Service, torna subito sul mercato. A dieci giorni dall’inizio della preparazione, l’infortunio occorso a Simon Anumba ha convinto la società del presidente Stefano Tedeschi a tornare subito in azione, firmando a gettone, ma con possibile estensione del contratto, Alberto Conti.

La notizia dello stop di Anumba per un risentimento muscolare, era stata annunciata dalla Fortitudo il 13 agosto, con prevista successiva valutazione dopo 15 giorni. Tra terapie e ripresa dell’attività per Anumba era facile parlare di un mese di stop e di conseguenza di precampionato già finita ancora prima di iniziare il ventottenne.

L’infortunio dell’ala ex Rimini ha convinto società e staff tecnico biancoblù a muoversi immediatamente alla ricerca di un elemento che potesse essere un sostituto adeguato di Anumba, ma che, nel lungo andare, potesse nel caso far estendere l’accordo ed aggiungere una carta in più nel mazzo a disposizione di coach Attilio Caja.

Per dovere di cronaca nelle scorse settimane si era parlato anche di un possibile interessamento della Effe per l’estone Joonas Riismaa, ala piccola quest’anno a Cantù al posto del nativo di Reggio Emilia.

Fatto sta che in Fortitudo si è corsi subito ai ripari, convinti di non lasciare nulla al caso in questo importante e delicato avvio di stagione, dove si formano i gruppi e le gerarchie delle squadre, specie in una Effe completamente rinnovata. Ecco così che al PalaZola è arrivato, o meglio tornato, già da ieri, Conti. Ventisette anni, bolognese doc, vincitore dell’ultima edizione del torneo del Playground dei Giardini Margherita, medaglia d’argento con il Cus Bologna ai recenti Campionati Europei Universitari, ma soprattutto ex Fortitudo, dopo un anno nella Capitale fronte Virtus Roma, Conti torna a indossare la canotta della Effe.

Ora come allora in panchina c’è Caja, mentre dei vecchi compagni di squadra è rimasto solo capitan Matteo Fantinelli.

Chiuso il rapporto con Roma e di recente aggregato a Scafati, Conti torna con un contratto a gettone, ma con la prospettiva che ciò potrebbe diventare qualcosa di più stabile per quel che riguarda l’organico biancoblù, in base a quelle che saranno le risposte del giocatore in campo e le esigenze della Fortitudo.

Della sua stagione, due anni fa, in Fortitudo, si ricordano i rimproveri che coach Caja non gli risparmiava in allenamento e in partita, ma anche, qualche buona prova durante la stagione regolare e, con l’infortunio di Pietro Aradori in gara-uno di finale playoff con Trapani, un’ottima serie conclusiva, chiusa con una gara-quattro con 20 punti. Adesso il ritorno con una Effe che domani è attesa alle 12.45 al PalaZola, dal Media Day con la stampa e poi alle 18, all’esterno del PalaDozza, con il saluto ai tifosi, in quello che sarà il primo vero incontro di Fantinelli e compagni con il popolo biancoblù, proprio alla vigilia, martedì a Terranova Bracciolini, della prima amichevole della stagione con Rieti.