La Fortitudo pronta a varare il nuovo assetto. Imbrò subito in campo contro Caserta

La Fortitudo ufficializza Imbrò e parte per Caserta. Nuovo appuntamento amichevole per la formazione di Attilio Caja che tra oggi e domani scenderà in campo nella prima edizione del trofeo Giovanni e Ornella Maggiò, in programma al PalaPiccolo di Caserta con un Matteo Imbrò in più a disposizione.

La società biancoblù ha raggiunto un accordo lampo con il giocatore in uscita da Pesaro. Già ieri mattina Imbrò era al PalaZola per incontrare i nuovi compagni di squadra e il coach e poi è partito insieme alla squadra per Casera dove questa sera alle 21 Matteo Fantinelli e compagni sono impegnati nella semifinale contro i padroni di casa della Juvecaserta.

Sarà una Fortitudo con tante assenze. Senza Benvenuti e ancora senza Anumba in fase di recupero, ma non disponibile. Torna a disposizione invece Fantinelli rimasto precauzionalmente a riposo nel confronto di sabato con Montecatini.

Fortitudo che stasera affronta i campani e che, in base all’esito della semifinale, domani sera scenderà in campo nella finale per il terzo o primo posto con Virtus Roma altra formazione di serie B e Scafati tra le favorite nella prossima A2, che si sfideranno nell’altro confronto.

Tutto va valutare l’utilizzo di Imbrò che dovrebbe effettuare oggi il primo allenamento con la squadra. Trentuno anni guardia di 193 centimetri Imbrò cresciuto nel Basket Empedocle, ma con alle spalle una esperienza nel 2011-12 con gli Eagles e poi con Virtus Bologna, con cui si è aggiudicato per due anni consecutivi il campionato Under 19 ed esordendo, al contempo, in serie A rimanendo in bianconero fino al 2015. Imbrò per altro conosce bene Caja che ha avuto come allenatore a Scafati nel novembre 2022.

I tifosi biancoblù se lo ricordano, decisivo nella vittoria di Trapani nel 2024 in quella gara-quattro giocata al PalaDozza che regalò la promozione in serie A ai siciliani. L’infortunio che ha colpito Giordano Durante al ginocchio sinistro nel corso di una partita amichevole contro Ruvo di Puglia ha privato per lungo tempo Roseto del playmaker che per altro avrebbe dovuto partecipare ai Mondiali Under 23 3x3.

Corsi e ricorsi Roseto aveva pensato tra l’altro proprio al neogiocatore della Fortitudo Imbrò, per sostituire Durante. Visto purtroppo l’infortunio del playmaker non c’è più la necessità dello spostamento del confronto, che verrà regolarmente giocato, come inizialmente previsto, per domenica 21 settembre al PalaMaggetti di Roseto.

E’ stata invece annullata l’amichevole del 9 settembre con l’Urania Milano.

Sul fronte abbonamenti, la Fortitudo si avvicina a sfondare quota 3mila tessere. Siamo ancora lontani dalle 4.567 dell’anno scorso, ma l’obiettivo di superare quota 4mila, considerando le tessere stagionali per soci, sponsor e consorziati, si fa sempre più vicino.