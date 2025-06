La Fortitudo punta al nuovo record

Si sogna un nuovo record, ritoccando quello dei 4.567 tessere sottoscritte, straordinario risultato ottenuto 12 mesi fa. In attesa di completare, nelle prossime settimane la rosa della squadra, in casa Fortitudo ci si prepara ad un nuova, ennesima, dimostrazione di fede da parte del proprio popolo. Da domani primo luglio prende il via della campagna abbonamenti per la stagione sportiva 2025-26, valido per le 19 partite interne della stagione regolare, che la Effe giocherà al PalaDozza. Al Fortitudo Store di via Riva Reno (dall’1 al 12 luglio e dal 19 agosto al 7 settembre) e online sul circuito Vivaticket gli abbonati della passata stagione potranno far valere il diritto di prelazione a loro riservato e valido fino a domenica 7 settembre. Gli abbonati biancoblù avranno quindi tutto il tempo per rinnovare la propria tessera stagione e confermare il proprio posto. Contestualmente al rinnovo sarà possibile sottoscrivere nuovi abbonamenti, sui posti esenti da prelazione. Per gli abbonati la società ha deciso di applicare gli stessi identici prezzi della stagione 2024-25.

Il costo è invariato, con la Fortitudo che omaggerà nuovamente tutti i tifosi che sottoscriveranno l’abbonamento di una delle 19 partite casalinghe di stagione regolare. Un gesto ancora una volta voluto con forza dal Club, verso una tifoseria che ne ha sempre costituito e continuerà a costituirne il valore non solo primario, ma imprescindibile. Da martedì 9 a domenica 14 settembre sarà invece attiva la vendita degli abbonamenti sui posti rimasti liberi al termine della fase di prelazione; per eventuali chiarimenti, negli orari di apertura del Fortitudo Store (10-13 e 15:30-19), è a disposizione il numero telefonico 351/8451006.

I prezzi degli abbonamenti come detto sono rimasti invariati rispetto a quelli della passata stagione e vanno dai 225 euro dell’intero della curva Shull (ridotto under 16 a 115 e over 65 a 190) ai 2250 euro intero della parterre prima fila.

f. m.