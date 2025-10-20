La Fortitudo sbatte contro Cremona. Caja: "Questo non è il nostro spirito"

JUVI 68 FORTITUDO BOLOGNA 58 FERRARONI : Garrett 6, Allinei 15, Bartoli 8, Mcconico 7, Del Cadia 4; Panni 10, Zugno, La Torre 2, Barbante 8, Bortolin 8; Di Croce ne, Fiodo ne. All. Bechi. FLATS SERVICE BOLOGNA: Fantinelli 8, Moore 13, Sarto 8, Sorokas 8, Moretti 8; Della Rosa 8, Imbrò, Guaiana 5, Anumba; Barbieri ne. All. Caja. Arbitri: Wassermann, Giunta, Luchi. Note: parziali 24-19, 44-26, 54-38 Tiri da due: Cremona 16/32; Fortitudo 14/25. TIri da tre: 10/31; 6/30. Tiri liberi: 6/10; 12/13. Rimbalzi: 34; 38.

Così proprio non va. Una brutta Fortitudo cade a Cremona e incassa la seconda sconfitta consecutiva. Effe con pessime percentuali da tre punti 6/30 e appena il 20 per cento, con un conto palle perse-recuperate di 14-1 e l’impressione di una squadra che in attacco fatica segnando appena 58 punti, ma che soprattutto nel primo tempo è mancata in difesa senza grinta ed energia. Giornata da dimenticare per la formazione di Attilio Caja che dopo Pesaro vede confermare un trend negativo, accentuato anche in questo caso da un pessimo secondo quarto. Nella giornata dove gli ex Panni e Barbante sono stati decisivi, nella Effe si salvano solo la difesa vista nella ripresa e la reazione che dal -21 di inizio terza frazione e -18 dell’ultima pausa e che ha visto i biancoblù risalire fino al -5, ma questo non è bastato per evitare il ko. In attesa del mercato, Alessandro Morgillo, proprio dalla Juvi rimane la prima opzione ma in alternativa si guarda a Matteo Berti di Civiale, coach Caja porta in panchina per la prima volta Simon Anumba. I padroni di casa si presentano con i nuovi arrivati Zugno e Bortolin e lasciano in tribuna proprio Morgillo. Dopo una prima fase di equilibrio, buona partenza di Moore e discreto Moretti, è la Juvi a prendere in mano l’inerzia con 2 triple di fila di Allinei che scavano, sul 22-15, il primo solco. Caja riordina le idee dei suoi e Sorokas con 6 punti riduce il gap al 9’ sul 22-19. Come con Pesaro è però decisivo il passivo del secondo quarto. Il parziale inizia con un break di 11-0 della Juvi e continua con Cremona che spinta dall’ex Alessandro Panni allunga, di fronte ad una Effe in rottura prolungata e capace di segnare appena 7 punti e di finire anche a -19. Alla ripresa Fantinelli e compagni precipitano a -21 sul 47-26, ma poi seppur faticando a segnare alzano il tono della difesa. Nell’ultimo quarto dal -18, la Effe gira l’inerzia e risale pian piano tornando a -5, sul 59-54, al 35’ grazie alla tripla di Della Rosa e a 8 punti di Moore, ma la rimonta biancoblù finisce qui e la Effe cade di nuovo. "Questo non è lo spirito Fortitudo. Società e pubblico meritano di più, ci sono giocatori che non si sono ancora resi conto cosa vuol dire giocare a Bologna – tuona coach Caja – Siamo partiti così così, ci mancava la determinazione per una buona difesa. Nella ripresa siamo stati più precisi dietro ma abbiamo sbagliato troppo in attacco".