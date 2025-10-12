La Fortitudo sprofonda, poi riapre il match ma alla fine alza bandiera bianca contro Pesaro

Acquista il giornale
Prima sconfitta casalinga della Effe per 81-74 contro la Vuelle: i padroni di casa vanno sotto fino a -19 e recuperano la partita fino a -5, ma alla fine la spuntano i marchigiani

di GIACOMO GELATI
12 ottobre 2025
Vincenzo Guaiana durante il match tra Fortitudo e Vuelle Pesaro (foto Schicchi)

Bologna, 12 ottobre 2025 – Il lungometraggio milanese che mercoledì ha tenuto in campo la Fortitudo 50’ si è certamente fatto sentire. Così, dopo 3 vittorie consecutive, la Fortitudo alza bandiera bianca 74-81 contro Pesaro incappando nel primo stop casalingo della stagione, al termine di una gara convulsa e riaperta coraggiosamente dopo aver toccato il -19. Domenica alle 18 i biancoblù saranno di scena a Cremona.

Raffica di botta e risposta a suon di triple nei primi giri di orologio, con Moore e Sarto celeri a rispondere ai tiri pesanti di Tambone e Maretto (8-8): Moore e Sarto sembrano cambiare il passo della Effe in rapida sequenza, ma il clima si arroventa a tempo di record. A Caja viene infatti comminato tecnico per proteste dopo appena 6’ per una palla dubbia assegnata a Pesaro, ma la sequenza Moretti-Moore-Sorokas evita che l’inerzia passi ai pesaresi (19-17). Bertini approfitta di una distrazione di Moore per un backdoor che permette ai biancorossi di accorciare, ma ad archiviare la prima frazione è il reverse allo scadere di Della Rosa, che sigilla il 24-21 che musica l’entrata della Fossa dei Leoni in curva Schull.

Tripla di Virginio, schiacciata di Bertini su svarione difensivo di Bologna e in un amen Pesaro mette la testa avanti obbligando coach Caja al timeout (24-26). Ma fra forzature, palle perse (10 nel primo tempo), rigori sbagliati a porta vuota e percentuali bassissime, la Effe fatica a costruire anche nella metà campo offensiva e per 4’ non trova la via del canestro: a sbloccare l’impasse biancoblù è l’assist di capitan Fantinelli per Sorokas, che fa 28-30 e rianima i locali. Ma è un fuoco di paglia. Miniotas affitta l’area, Virginio sfrutta ogni minimo spiraglio concesso dai 6,75 e in un amen la formazione di coach Leka mostra un passo al quale la Fortitudo non riesce ad andare (30-39). Bologna è sulle gambe (5/15 da tre, 5/19 da due): tripla di Bertini, liberi di Tambone e il primo tempo si chiude 30-44.

L’inerzia resta invariata dopo la pausa lunga, coi Miniotas e De Laurentis a farsi spazio nell’area bolognese e con l’affanno offensivo dei primi 20’: Trucchetti, Bertini, Maretto e Bucarelli continuano a ferire dalla lunga distanza e al 27’, senza un minimo accenno di reazione, la Effe sprofonda rovinosamente a -19 (45-64). Squillo di Moore, controffensiva di Trucchetti e altra tripla di Moore sulla terza sirena: Bologna non vuole uscire dalla partita (57-71).

Ed è esattamente il momento in cui il ‘Madison’ si fa girone dantesco e il volume pompa nuova linfa negli uomini di coach Caja: due buone difese di Moore e Sorokas danno infatti ai biancoblù lo slancio per accorciare a -11 con Sorokas e Imbrò. Pesaro accusa pesantemente il colpo, Fantinelli ci mette il carico pesante (65-74), Moretti accorcia dall’area e Moore e il capitano firmano il -5 a 4’ dalla fine. Bucarelli e Miniotas rianimano i biancorossi nel momento di maggiore difficoltà (74-80), ma il cronometro corre più in fretta dei miracoli. Moore cerca un fallo dalla lunga, ma gli arbitri non lo aiutano. Pesaro passa al PalaDozza 74-81.

Il tabellino

Fortitudo 74

Pesaro 81

Flats Service Fortitudo Bologna: Braccio ne, Moore 19, Sarto 6, Della Rosa 2, Sorokas 20, Imbrò 6, Guaiana 1, Fantinelli 8, Barbieri ne, Moretti 12, Gamberini ne. All. Caja.

Victoria Libertas Pesaro: Trucchetti 9, Bertini 10, Maretto 12, Sakine Yassine ne, De Laurentis 5, Tambone 10, Virginio 14, Bucarelli 7, Miniotas 14, Fainke. All. Baioni.

Arbitri: Salustri, Almerigogna e Coraggio..

Note: parziali 24-21; 30-44; 57-71.

Tiri da due: Bologna 14/39; Pesaro 17/28. Tiri da tre: 10/30; 12/35. Tiri liberi: 16/23; 11/15. Rimbalzi: 48; 36.

© Riproduzione riservata

