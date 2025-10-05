La Fortitudo trionfa in volata: Sarto-Sorokas fanno volare l'Aquila con Cividale

Bologna, 5 ottobre 2025 – Se da un lato prosegue incessante la maledizione degli infortuni della Fortitudo, con Valerio Mazzola ad aggiungersi nel fine settimana ai lungodegenti Simon Anumba e Lorenzo Benvenuti, dall’altro c’è una squadra di spirito e difesa che sa gettare 10 cuori oltre l’ostacolo. Così la Effe piega Cividale in volata 81-78 e incamera il quarto punto in campionato di A2 preparandosi al meglio al primo infrasettimanale della stagione: mercoledì alle 20,30 si andrà a Treviglio contro l’Urania Milano, mentre domenica alle 18 si tornerà al PalaDozza contro Pesaro.

Nella serata degli ex Deshawn Freeman (applauditissimo dal suo ex pubblico e out per uno pneumotorace), Alessandro Amici, Martino Mastellari e Stefano Pillastrini, e al cospetto del nuovo coach della Nazionale Luca Banchi (giunto al PalaDozza per sondare gli U21 Leonardo Marangon e Francesco Ferrari), il clima è surreale come quello di una settimana fa, quando l’assenza della Fossa dei Leoni nei primi 10’ per la protesta contro il protocollo, aveva già lasciato il ‘Madison’ sguarnito di musicalità.

Sul campo è invece subito ‘Ale’ Ferrari a dettare i ritmi di Cividale, con 6 punti filati in risposta a Moretti e Sarto e prima che l’appoggio di Sorokas dica +3 per i padroni di casa al 5’. L’inerzia tuttavia cambia repentinamente con l’energico minibreak di Berti, Francesco Ferrari e Marangon, bravo a schiacciare e subire il fallo per il 12-16 che sfilaccia la retroguardia fortitudina: è qua che la miccia di Sarto (14 punti nel primo quarto) diventa fuoco artificiale e con 2 triple e 3 liberi Bologna rimette la testa avanti 22-19. Sale allora in cattedra il capitano che di liberi e post basso e un subìto fallo allo scadere dai 6,75 (con una scavigliata che fa rabbrividire il PalaDozza) scrive il 29-25 alla prima sirena. Entra allora la Fossa aridar suono (mentre su curva Calori prendono posto i Manigoldi dopo le diatribe delle ultime settimane col cuore del tifo biancoblù), Sarto continua da dove aveva lasciato e la Effe solca il +7: Mastellari riavvicina timidamente i gialloblù, Sorokas e Moore alzano i giri e in un amen il punteggio è 38-29, con Pillastrini costretto al timeout. Proprio qui i padroni di casa prendono le briglie del match, fra asfissia difensiva, uno spettacolare passaggio no look di Moore per il taglio di Moretti e la tripla di Sorokas che sparano in orbita la Effe 48-37. Nelle ultime curve Della Rosa e Marangon escono per il terzo fallo ciascuno nel momento di apice difensivo di entrambe le squadre: Fantinelli corregge dalla lunetta il temporaneo massimo vantaggio e si va a riposo 50-38. Quando si rientra sul parquet è subito +14 per la Fortitudo, con Sarto imbeccato da Moore, ma il radicale cambio di passo di Francesco Ferrari mette in difficoltà la retroguardia biancoblù, sia nel ritmo sia nelle spaziature: ne scaturisce il controbreak friulano, che con la tripla di Mastellari dà una spallata ai locali (57-53 e timeout Caja).

Due triple consecutive di Mastellari danno allora a Cividale nuova linfa (-3) e il PalaDozza si fa girone dantesco quando arrivano le risposte di Sarto, Moore (poi fuori per il quarto fallo personale) e Sorokas a placare l’euforia ospite (70-62). Assist di Sorokas per il contropiede di Fantinelli e la Effe sigilla la frazione 72-64. È qua che l’orchestra di Caja, fatta eccezione per alcune forzature, è brava ad amministrare, senza frenesie offensive e mantenendo elevato il pressing difensivo con un quintetto di bassa statura. Ma dopo 7’ di sostanziale niente, Francesco Ferrari e Rota trovano le triple consecutive del 76-73 che rianimano i gialloblù come fulmini a ciel sereno. Semigancio di Fantinelli, tripla di Mastellari, avemaria di Moore che di tabella fa detonare il ‘Madison’ di gioia: vince la Effe 81-78.

Il tabellino

Fortitudo 81 Scafati 78

Flats Service Fortitudo Bologna: Braccio ne, Moore 12, Sarto 24, Della Rosa 1, Sorokas 22, Imbrò 3, Guaiana, Fantinelli 13, Barbieri ne, Moretti 6, Gamberini ne. All. Caja. Gesteco Cividale del Friuli: Redivo 5, A. Ferrari 10, Mastellari 16, Rota 13, Rocak 3, Marangon 10, Brizzi, Berti 4, F. Ferrari 11, Amici 3, Cesana 3. All. Pillastrini.

Arbitri: Gagliardi, Marzulli e Pecorella.

Note: parziali 29-25; 50-38; 72-64. Tiri da due: Bologna 17/30; Cividale del Friuli 14/33. Tiri da tre: 10/24; 12/32. Tiri liberi: 17/22; 14/16. Rimbalzi: 32; 32.