Le pagelle della Effe. Sarto semplicemente perfetto

Moore 7 (in 34’ 2/5 da due, 2/4 da tre, 2/2 ai liberi, 3 rimbalzi, una recuperata, 3 perse, 6 assist) Nel primo tempo smazza un assist straordinario, nel finale metta la tripla di tabella, ma bisogno avere il coraggio di tirare, della staffa.

Sarto 8 (in 36’ 2/2 da due, 5/8 da tre, 5/5 ai liberi, 2 rimbalzi) Semplicemente perfetto. E’ il fattore decisivo con una prova balistica semplicemente straordinaria.

Della Rosa 6,5 (in 14’ 0/1 da due, 0/3 da tre, 1/2 ai liberi, 4 rimbalzi, una persa, 4 assist) Al tiro non riesce a essere incisivo, ma lo fa benissimo in tante cose, con gli assist, con i rimbalzi e con una difesa asfissiante sui portatori di palla avversari.

Sorokas 7,5 (in 35’ 5/7 da due, 3/8 da tre, 3/4 ai liberi, 9 rimbalzi, una recuperata, 3 perse, 3 assist, una stoppata) L’Aquila ha il suo leone in campo: è Paulius Sorokas. Dopo Scafati ripete un’altra prova molto positiva e non solo per i 22 punti che mette a referto. Dominante sotto i tabelloni dove, complice la situazione di organico della squadra, lui e Moretti sono veramente stoici.

Imbrò 5,5 (in 10’ 0/2 da due, 0/1 da tre, 3/3 ai liberi, 3 rimbalzi, una recuperata) Risente ancora di una condizione fisica non ottimale. Ci prova ma in attacco, dove dovrebbe incidere maggiormente, gira ancora a vuoto.

Guiana 6 (in 14’ 0/1 da due, 2 rimbalzi, una persa, un assist). Caja lo manda in campo per dare una boccata di ossigeno ai lunghi e lui risponde mettendo tanta energia.

Fantinelli 7 (in 26’ 5/7 da due, 3/6 ai liberi, una persa, 7 assist). Prestazione positiva per il capitano che viene chiamato anche a farsi vedere sottocanestro in attacco. Stavolta meno assist, più punti e la solita difesa.

Moretti 7 (in 31’ 3/5 da due, 8 rimbalzi, una recuperata, 2 perse, 2 assist). Tanti minuti in campo, tanto lavoro oscuro, buoni numeri per una prestazione più che positiva.

Filippo Mazzoni