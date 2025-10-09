Le pagelle della Fortitudo. Sorokas, un punto di riferimento
Moretti, prima doppia-doppia. Un Fantinelli davvero stoico. Sarto letale dalla distanza. Timidi segnali da Imbrò.
Moore 8 (in 40’ 9/12 da due, 3/11 da tre, 5/6 ai liberi, 3 rimbalzi, una recuperata, 3 perse, 7 assist). Protagonista assoluto del confronto in avvio dà il primo allungo, nel finale si carica l’attacco sulle spalle e domina.
Sarto 6,5 (in ’29 2/3 da due, 4/7 da tre, 2 rimbalzi, un assist). Nel primo quarto lascia fare gli altri, poi si scatena nella seconda frazione di gioco, diventando mortifero con il suo tiro dalla lunga distanza.
Della Rosa 6 (in 29’ 1/2 da due, 1/5 da tre, 2 rimbalzi, 3 recuperate, una persa, 6 assist). Parte in quintetto, risponde bene con punti, tanti assist e una buona difesa.
Sorokas 7,5 (in 41’ 6/8 da due, 2/4 da tre, 3/5 ai liberi, 9 rimbalzi, 2 recuperate, 3 assist, una stoppata). Punto di riferimento per i compagni in attacco e in difesa, il leone biancoblù continua a ruggire.
Imbrò 5,5 (in 26’ 2/3 da due, 2/8 da tre, 2 rimbalzi, una persa, un assist). Due triple di fila nel primo quarto sembrano sbloccarlo, peccato che poi non trovi più la misura nel resto della sfida, ma almeno qualche segnale di ripresa lo ha lanciato.
Guiana 6,5 (in 13’ 1/1 da due, 1/2 da tre, 2/2 ai liberi, un rimbalzo). Fa il finto lungo e difende come un dannato su avversari più fisici di lui. In attacco fa la sua eccellente parte e nel finale mette a segno 2 liberi fondamentali.
Fantinelli 7 (in 26’ 1/6 da due, 1/2 da tre, 2/2 ai liberi, 3 rimbalzi, una recuperata, 2 perse, 5 assist). Stoico. Con la caviglia ancora in disordine, stringe i denti e in una situazione di emergenza si fa trovare, come sempre, pronto.
Moretti 8 (in 46’ 2/2 da due, 6/8 ai liberi, 12 rimbalzi, una persa, 6 assist). Gran bella prova li sotto per il lungo marchigiano che mette a segno la sua prima doppia-doppia in Fortitudo. Punti, rimbalzi, difesa e ci mette pure un bel po’ di assist e 2 liberi nel finale pesantissimi.
Filippo Mazzoni
