Le pagelle dell’Aquila. Cusin ci mette l’anima, Panni non trova mai il guizzo. Fantinelli e Bolpin vivono una giornata in ombra

Aradori 5 (in 10’ 1/2 da due, 0/3 da tre, un rimbalzo). Spara, non vede il canestro e finisce anzitempo la partita per un altro guaio alla caviglia sinistra che gli preclude tutto il secondo tempo.

Gabriel 6 (in 25’ 2/2 da due, 6/14 da tre, 5/6 ai liberi, 4 rimbalzi, una persa, un assist). Fermarsi ai 27 punti segnati dopo due mesi di assenza sarebbe da modesti, riprendendo una recente massima del coach. Perché fra gesti di stizza a Nikolic, provocazioni, flopping e una difesa passiva nel momento di slancio di Avellino, vien da pensare che la strada sia ancora lunga in un’ottica di squadra.

Battistini 5 (in 10’ 1/2 da tre, un rimbalzo). Si intravede dalla lunga, ma è una stella cadente.

Bolpin 5 (in 25’ 1/4 da due, 3 perse, un assist). Certamente reduce dalla febbre, certamente non centrato, ma tra palle perse e difesa ballerina non riesce mai a inserirsi nel match. Il fallo su Mussini a 17" dalla fine tarpa una rimonta già di per sé complicata.

Panni 5 (in 28’ 0/2 da due, 2/2 ai liberi, 3 rimbalzi, una persa, una recuperata, 3 assist). Altro match da factotum, questa volta senza lode: soprattutto quando deve provare a contenere Mussini, che spesso lo porta a spasso.

Cusin 6,5 (in 23’ 4/6 da due, 10 rimbalzi, una persa, una recuperata). Sportella a rimbalzo, qualche guizzo d’esperienza ed è tra i migliori di una serata amarissima.

Mian 6,5 (in 33’ 3/9 da due, 2/5 da tre, 1/2 ai liberi, 1 rimbalzi, 2 assist). Esce subito per falli, per il resto, forse complici i tanti tiri del collega Gabriel, sembra l’ombra del giocatore positivo degli ultimi mesi. Ma è l’artefice della rimonta.

Fantinelli 5,5 (in 31’ 4/8 da due, 5 rimbalzi, una persa, una recuperata). Non produce assist, il che è già una notizia impressionante. Ma non ci riesce a mettere la solita gamba, che è un’altra notizia ancora.

Freeman 5 (in 15’ 3/6 da due, 7 rimbalzi). È l’ultimo reduce dalla febbre e non riesce a emergere se non per un quarto d’ora.

Giacomo Gelati